दिल का क्या करें साहिब... जेल की दीवारों में पनपे इश्क की लव स्टोरी पढ़कर पूरा देश गुनगुना रहा है

'दिल का क्या करें साहब... हम उन्हीं पे मरते हैं... जुर्म बस इतना है... उनसे प्यार करते हैं....' 1996 में आई फिल्म 'जीत' का ये गाना कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था जो कि सन्नी देओल और तब्बू पर फिल्माया गया था. ये गाना आज भी एक जेलर और कैदी की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है. इन दोनों की प्रेम कहानी जो कोई भी सुन रहा है, वो अपने जेहन में एक बार ये गाना जरूर गुनगुना रहा है. जेल में एक कैदी को उम्रकैद की सजा हो गई और महिला जेलर को वो कैदी इतना पसंद आ गया कि उन्होंने सामाजिक और धार्मिक दोनों बंधनों को तोड़कर उससे शादी कर ली. धार्मिक बंधन इसलिए क्योंकि महिला जेलर दूसरे धर्म से थीं और कैदी दूसरे धर्म से. दोनों की मोहब्बत के बीच धर्म, जाति, समाज में कोई भी बाधा नहीं बन सका. अब इस शादी की चर्चा जोर-शोर से हो रही है.

ये प्रेम कहानी उस कैदी और महिला सहायक अधीक्षक की है जिसमें कैदी को साल 2007 में उम्रकैद की सजा हो गई थी. इस कैदी को अपनी जेल की जेलर से ही प्यार हो गया था. 4 साल पहले ही अच्छे चाल-चलन की वजह से इस कैदी को रिहा कर दिया गया. इसके बाद 5 मई को इन दोनों ने हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कर ली. हालांकि इनके घर वालों ने इस शादी का विरोध भी किया लेकिन इस जोड़े ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर दुनिया के सामने एक नया उदाहरण रखा है. ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी जेलर को अपने कैदी से ही प्यार हो गया हो. आइए आपको देश-विदेश के ऐसे कई मामले, जिनमें जेलर को अपने ही कैदी से प्यार हो गया हो.

राजस्थान जेल में महिला प्रहरी और कैदी की प्रेम कहानी

राजस्थान की एक जिला जेल में महिला प्रहरी पर आरोप लगा कि वह एक बंदी के बेहद करीब आ गई थी. दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे और मुलाकातों को लेकर जेल प्रशासन में चर्चा थी. मामला सामने आने पर जांच की गई और महिला प्रहरी का तबादला कर दिया गया. इस कहानी ने यह सवाल उठाया कि जेल जैसी सख्त व्यवस्था में भावनात्मक रिश्ते कैसे बन जाते हैं.

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मेरठ जेल की लव-स्टोरी

उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में एक कैदी और जेल स्टाफ से जुड़ी महिला के बीच संबंधों की खबरें मीडिया में आई थीं. बताया गया कि दोनों की बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती से प्यार तक पहुंच गई. बाद में प्रशासन को भनक लगी और दोनों पर निगरानी बढ़ा दी गई. यह मामला सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था.

तमिलनाडु जेल की वो चर्चित लव-स्टोरी

तमिलनाडु की एक जेल में बंद कैदी और महिला जेल वार्डन के रिश्ते की चर्चा लंबे समय तक होती रही. जांच में सामने आया कि महिला अधिकारी कैदी को नियमों से ज्यादा सुविधाएं दे रही थी. बाद में दोनों के निजी रिश्ते की बात सामने आई. यह केस दक्षिण भारत के मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा.

पंजाब जेल में कैदी से शादी करने वाली महिला कर्मचारी

पंजाब में एक महिला जेल कर्मचारी ने जेल में बंद कैदी से प्यार होने के बाद उससे शादी कर ली थी. कहा जाता है कि दोनों की बातचीत जेल के दौरान शुरू हुई और रिहाई के बाद रिश्ता शादी में बदल गया. इस कहानी को 'सलाखों के पीछे शुरू हुआ इश्क' कहकर काफी कवरेज मिला था.

भारत में ही नहीं दुनिया भर में ऐसी प्रेम कहानियों के चर्चे

हम ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में हम सिर्फ भारत में ही नहीं देखते हैं. विदेशों में भी कई ऐसी प्रेम कहानियां सामने आई हैं. आइए आपको बतातें हैं अमेरिका, इंग्लैंड और ब्राजील की ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में जो अब अमर हो चुकी हैं.

विकी व्हाइट और केसी व्हाइट (अमेरिका)

अमेरिका के अलबामा राज्य की यह कहानी पूरी दुनिया में चर्चा में रही. जेल अधिकारी विकी व्हाइट को एक खतरनाक कैदी केसी व्हाइट से प्यार हो गया. दोनों ने जेल से फरार होने की प्लानिंग की और 2022 में साथ भाग निकले. कई दिनों तक पुलिस उन्हें खोजती रही. आखिरकार पीछा किए जाने पर विकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि केसी पकड़ा गया. इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनीं.

सैंड्रा रोजा और राउल (ब्राजील)

ब्राज़ील की एक महिला जेल गार्ड पर आरोप लगा कि वह एक गैंगस्टर कैदी के प्यार में पड़ गई और उसकी मदद करने लगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों के रिश्ते ने जेल प्रशासन को हिला दिया था. बाद में जांच में रिश्ता सामने आने पर महिला अधिकारी को नौकरी से हटा दिया गया.

इंग्लैंड की महिला जेल अफसर और गैंगस्टर कैदी

ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए, जहां महिला जेल अधिकारियों के कैदियों के साथ रिश्ते बने. एक चर्चित केस में महिला अफसर ने कैदी को मोबाइल फोन और निजी मदद पहुंचाई. जांच में दोनों के बीच प्रेम संबंध सामने आए और अधिकारी को जेल की सजा तक हुई.

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