Power Index 2025: भारत इस मामले में बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को मिल रही चुनौतियां

Power Index: ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट ने देशों की 2025 की रैंकिंग सूची जारी की है. लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है और USA और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है.
Power Index 2025: एक नई रिसर्च से पता चला है कि एशिया में चीन पर अमेरिका की बढ़त(Superiority)अब खत्म होने के खतरे में है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इलाके में अमेरिकी ताकत कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं. लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे बड़ी ताकत (शीर्ष शक्ति) बना हुआ है. उसके पास ऐसे साधन और प्रभाव हैं जो किसी भी एक सरकार के जाने के बाद भी बने रहेंगे. लेकिन चीन ने इस अंतर को कम कर दिया है. इस साल की रिपोर्ट में पाया गया है कि टैरिफ लगाने से एशिया में अमेरिका का राजनयिक प्रभाव कम हुआ है.
कमजोर पड़ा ऑस्ट्रेलिया
इस बीच ऑस्ट्रेलिया की ताकत लगातार कम होती जा रही है और वह छठे नंबर पर खिसक गया है और रूस उससे आगे निकलकर 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन गया है. यह सब तब हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रशांत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ कई समझौते सफलतापूर्वक किए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ी बढ़ने में सफल रही है.
भारत के लिए अच्छी खबर
इसी बीच भारत के लिए भी अच्छी खबर आ रही है. पूर्व विदेश सचिव सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है. USA और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन कर उभरा है जो देश के लिए अच्छी खबर है. वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो गया है. भारत एशिया में एक बड़ी पावर है जिसने 2025 में 40 पॉइंट की जरूरी लिमिट फिर से हासिल कर ली है.
ऑस्ट्रेलिया ने किए कई समझौते
ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र के कई देशों के साथ कई बड़े समझौते किए हैं. लेकिन लोवी इंस्टीट्यूट की सुजाना पैटन का कहना है कि असली सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास इन साझेदारियों को सच में फायदेमंद बनाने के लिए जरूरी पैसे और साधन हैं? उन्होंने कहा, क्षेत्र के बाकी देशों के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था छोटी होती जा रही है जबकि वे देश तेजी से बढ़ रहे हैं.
एशिया में सबसे बड़ी ताकत कौन?
2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका एशिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली बने रहेंगे. वे अगले दो सबसे शक्तिशाली देशों भारत और जापान से काफा आगे रहेंगे. सुश्री पैटन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा एशियाई देशों पर लगाए गए टैरिफ ने अमेरिका की राजनयिक स्थिति को कमजोर कर दिया है. साथ ही अमेरिका को एशिया में अपनी शक्ति के लिए लंबे समय तक बनी रहने वाली ढांचागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है.
