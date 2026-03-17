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Hindi Newsदेशहोर्मुज स्ट्रेट पार कर नंदा देवी थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा हुआ है 46000 मीट्रिक टन LPG

होर्मुज स्ट्रेट पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा हुआ है 46000 मीट्रिक टन LPG

Nanda Devi: गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर एलपीजी टैंकर ‘नंदा देवी’ 46000 मीट्रिक टन गैस लेकर पहुंचने वाला है. भारतीय और ईरानी नौसेना की मदद से जहाज ने सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार किया. यह आपूर्ति वैश्विक संकट के बीच भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और एलपीजी संकट कम करने में अहम भूमिका निभाएगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:22 AM IST
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Lpg Carrier Nanda Devi: गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर मंगलवार को भारतीय एलपीजी टैंकर ‘नंदा देवी’ पहुंचने वाला है. ये टैंकर लगभग 46000 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आ रहा है. इससे पहले, भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक भारत पहुंच चुका है. इस बीच, नंदा देवी जहाज के मुख्य अधिकारी ने बताया कि यह पहल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय जहाजरानी निगम के सहयोग से की गई थी. इस अभियान में भारतीय और ईरानी नौसेनाओं ने टैंकर को होर्मुज स्ट्रेट पार करने में सहायता प्रदान की. उन्होंने कहा कि पोत ने होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है और अब यह गुजरात के कांडला की ओर जा रहा है.

वैश्विक एलपीजी संकट में राहत

मुख्य अधिकारी ने बताया कि एलपीजी की यह बड़ी खेप वैश्विक संकट के समय भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी. उन्होंने कहा कि 46000 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति से वैश्विक एलपीजी संकट को कम करने में मदद मिलेगी. हम भविष्य में भी लगातार एलपीजी की आपूर्ति जारी रखेंगे.

भारतीय नौसेना और ईरानी नौसेना ने की जहाज की रक्षा

अधिकारियों ने सभी संगठनों और नौसैनिक दलों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया. उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय मंत्रालय, भारतीय जहाजरानी निगम, भारतीय नौसेना और ईरानी नौसेना के सहयोग से संभव हुई. ‘नंदा देवी’ के वडीनार पहुंचने के बाद, 46000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत भर में वितरित की जाएगी. इससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति मजबूत होगी और वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है.

'जग लाडकी'  भी बढ़ रहा भारत की ओर

बता दें, ये दूसरा एलपीजी वाहक पोत है जो होर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार करते हुए भारत पहुंचेगा. सोमवार को लगभग 40000 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा भारतीय जहाज 'शिवालिक' गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा था. इसमें से 20000 मीट्रिक टन मुंद्रा में उतारा जाएगा, जबकि शेष 26000 मीट्रिक टन मंगलौर के लिए रवाना किया जाएगा. इस बीच आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 81000 टन मुरबान कच्चे तेल को लेकर रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला जहाज 'जग लाडकी' सुरक्षित रूप से भारत की ओर आ रहा है. अधिकारी ने बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में कोई घटना नहीं हुई है. परिणामस्वरूप, अब फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक सवार हैं.

 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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