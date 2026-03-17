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पेंडिंग PNG पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को फटाफट क्लियरेंस दें राज्य सरकारें, LPG संकट की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश

LPG Crisis: देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत की अटकलों के बीच केंद्र सरकार के चार मंत्रालयों की पिछले कुछ दिनों से चल रही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार ने बताया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सभी पेंडिग पीएनजी पाइप लाइन गैस प्रोजेक्ट बिछाने की एप्लीकेशंस को फौरन क्लियरेंस देने के लिए पत्र लिखकर अपील की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:57 PM IST
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पेंडिंग PNG पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को फटाफट क्लियरेंस दें राज्य सरकारें, LPG संकट की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश

PNG pipeline projects: देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत की अटकलों के बीच केंद्र सरकार के चार मंत्रालयों की पिछले कुछ दिनों से चल रही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में डीजल-पेट्रोल का भरपूर स्टॉक है. वहीं देश में एलपीजी संकट की खबरों को एक बार फिर से खारिज करते हुए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपनी मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में एलपीजी का भी पर्याप्त इंतजाम है. अफवाहों के चलते पैनिक बुकिंग हुई है. 

देश में एलपीजी संकट नहीं: सरकार

पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत सरकार ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर जितनी भी पेंडिंग पीएनजी पाइप लाइन बिछाने की एप्लीकेशंस हैं, उन्हें तत्काल पास करने के निर्देश दिए हैं.

पेट्रोलियम मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री सुजाता शर्मा ने कहा, 'LPG को लेकर कहना चाहती हूं कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है लेकिन किसी भी आउटलेट पर ड्राई सिचुएशन नहीं है. कमर्शियल और LPG सप्लाई राज्य सरकारों के जरिए हो रही है. केरोसिन लगभग 48 हजार किलोलीटर हाउस होल्ड्स के लिए जारी किया गया था. हमारी राज्य सरकारों से अपील है कि वो डिस्ट्रिक लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाए. ताकि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबजारी करने वालों को फौरन पहचान कर आम जनता को राहत दी जा सके. 

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देशभर में 12 हजार से ज्यादा रेड

पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, '12 हजार से ज्यादा रेड हुई हैं. दिल्ली में सोमवार को 600 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. यूपी में 400 से ज्यादा रेड हुईं. कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है. जनता से अपील है कि वो अफवाहों से बचे. अगर घर में गैस खत्म नहीं हुई है तो पैनिक बुकिंग न करें'. 

सोमवार को 70 लाख से ज्यादा बुकिंग

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को देशभर में 70 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए. सरकार की अपील है कि दुनिया पर मंडरा रहे संकट के बीच LPG को किफायत से यूज करें. जनहित में गैस बचाएं. जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं.

शिपिंग मंत्रालय का बयान

शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा, 'बीते 24 घंटे में हालात सामान्य है. मिडिल ईस्ट में किसी भी भारतीय के बारे में कोई दुखद सूचना दर्ज नहीं हुई है. अभी भी खाड़ी देशों में भारत से संबंधित 22 जहाज मौजूद हैं. हम पिछले 24 घंटे में 122 भारतीय नाविकों को वापस लाए हैं. तूतीकोरन पोर्ट में अतिरिक्त एरिया बनाया गया है. JNPT में 1 हजार कंटेनर पैरेसेबल गुड्स के हैं. मंत्रालय शिपिंग के मूवमेंट को चौबीसों घंटे मॉनिटर कर रहा है.

पढ़ें - जब होर्मुज से गुजर रहे थे LPG टैंकर 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', तब भारतीय नौसेना क्या कर रही थी; एक्सपर्ट ने बताया

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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