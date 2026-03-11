सिलेंडर के भाव बढ़े... इंडक्शन की भी बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?

LPG Crisis: दो दिन से कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत की खबरों को लेकर केंद्र सरकार को सफाई जारी करनी पड़ी. मोदी सरकार के चार-चार मंत्रालयों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घरेलू गैस की किल्लत होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा, 'घबराहट में पैनिंग बाइंग न करें. देश में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है'.
Trending Photos
LPG Crisis news: मिडिल ईस्ट की जंग 13वें दिन प्रवेश करने वाली है. क्या इस जंग का भारत पर असर पड़ना शुरू हो गया है. ऐसे तमाम सवालों के बीच सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने का खंडन किया है. देशभर में परेशान हुई जनता के अलावा दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक में कैसा माहौल रहा, आइए बताते हैं. देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेश की आपूर्ति पर नजर बनाए रखने की बात करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं बुधवार को देशभर में क्या कुछ हुआ.
देश के कई हिस्सों में लोग गैस एजेंसियों के गोदामों के बाहर लंबी कतारों में नजर आए. LPG के घरेलू रसोईघर के सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच लोग तेजी से इंडक्शन की ओर रुख कर रहे हैं. देश के कई शहरों में इंडस्ट्रियल की डिमांड और सेल बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इंडक्शन हैशटैग ट्रेंड करता नजर आया.
दिल्ली की बात करें तो गैस की किल्लत के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा बयान दिया है. सरकार का कहना है कि राजधानी में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है. लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. पेट्रोल-डीजल और गैस की आपूर्ति सामान्य है.
यह भी पढ़ें- जब सिलेंडर ने दिया धोखा और इंडक्शन बना हीरो! सोशल मीडिया पर छाए ये मजेदार मीम्स
हरियाणा में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर हरियाणा सरकार के जारी बयान में कहा गया कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है. कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्थायी बाधा है, जिसमें अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है. प्रदेश में सप्लाई निरंतर जारी रहेगी. सीएम की अहम बैठक में आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं. मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अलावा इंडियन ऑयल (इंडेन), भारत पेट्रोलियम (बीपी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) तीनों कंपनियों के अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मौजूद रहे.
योगी सरकार ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाहें फैलाने वालों और जमाखोरी-कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है. अफवाहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यूं तो गैस की आपूर्ति और सप्लाई चेन केंद्र सरकार का विषय है. इसके बावजूद राज्य सरकार भी मुस्तैद हैं. ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उन्होंने देश की तीनों प्रमुख सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों से बात करते हुए जायजा लिया है.
मध्य प्रदेश में भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने लगी है. एजेंसियों में बुकिंग नहीं हो रही है. सरकार ने तीन मंत्रियों की समिति बनाई है. सीएम मोहन यादव ने संभावित क्राइसिस को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ स्थिति की समीक्षा की थी. उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अभी पर्याप्त स्टॉक है. लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सीएम ने इसके साथ ही अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं.
बिहार के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का का कहना है कि राज्य में कोई किल्लत नहीं है. अफवाहों के चलते लोग परेशान हो रहे हैं. कालाबजारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. कई शहरों में लोग कतारों में सिलेंडर के साथ नजर आए. पटना के जिलाधिकारी ने कहा है कि पटना में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है. सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स एवं गैस कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है.
हैदराबाद में रमजान के पवित्र महीने के दौरान शहर के मशहूर बिरयानी बनाने वाले प्रतिष्ठानों में गैस की कमी हो गई है. कई होटल मालिकों का कहना है कि उन्हें हैदराबाद की विश्व प्रसिद्ध बिरयानी बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
(डिस्क्लेमर - मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों से जुड़ी स्थिति तेजी से बदल रही है. ईंधन (डीजल-पेट्रोल और गैस) की तत्काल कमी की खबरें अतिश्योक्तिपूर्ण यानी अफवाहों का नतीजा हो सकती हैं. जी न्यूज़ की खबरें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अधिकृत एलपीजी वितरकों (इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस) से प्राप्त आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है और पाठकों को इन्हीं स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह देता है.)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.