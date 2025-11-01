बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर; जानें दिल्ली से पटना तक के दाम

LPG Cylinder Price Change: बिहार चुनाव की हलचल के बीच अब लोगों ने राहत की सांस ली है. बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं. आज 1 नवंबर 2025 को दिल्ली से लेकर बिहार तक नीले सिलेंडर के दाम में 5 रुपये की कटौती की गई है. वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछले 1 साल में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 200 रुपये से ज्यादा घटे हैं. दिल्ली में बीते साल 1 नवंबर 2024 को इसका दाम 1802 रुपये का था. अब इसका दाम 1590.50 रुपये हैं. इस अवधि में घरेलू LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ है.

सिलेंडर की कीमत में बदलाव

बता दें कि दिल्ली में आज से 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 590.50 रुपये की कीमत में मिलेगा. कोलकाता में यह 1700.50 रुपये और मुंबई में 1542 रुपये मिलेगा, जो पहले 1547 रुपये था. चेन्नई में पहले सिलेंडर की कीमत 1754.50 रुपये थी, जो आज से 1750 रुपये में मिलेगा

