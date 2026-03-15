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Hindi Newsदेशगैस सिलेंडर की कमी या सिर्फ अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई

गैस सिलेंडर की कमी या सिर्फ अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई

जम्मू-कश्मीर के बीजेपी प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने विपक्ष पर आपदा के समय सियासत करने का आरोप लगाया है और लोगों से पैनिक खरीदारी ना करने का आग्रह करते हुए आश्वस्त किया कि NDA सरकार पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रही है कि हर किसी को रसोई गैस मिले. इस बीच ज़ी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर इस बात की पड़ताल भी की.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:49 AM IST
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जम्मू-कश्मीर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर ज़ी न्यूज की पड़ताल
जम्मू-कश्मीर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर ज़ी न्यूज की पड़ताल

जम्मू-कश्मीर में इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी को लेकर लोगों के बीच चिंता का माहौल है. कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. वहीं विपक्ष भी ऐसे हालात में सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा है. अब विपक्ष के हमले पर जम्मू-कश्मीर के बीजेपी प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियां इस समय लोगों को भटकाने का काम कर रही हैं. गौरव गुप्ता ने विपक्ष पर आपदा के समय सियासत करने का आरोप लगाया है और लोगों से पैनिक खरीदारी ना करने का आग्रह करते हुए आश्वस्त किया कि NDA सरकार पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रही है कि हर किसी को रसोई गैस मिले.  इन सब के बीच क्या वाकई प्रदेश में गैस की कमी है, या फिर यह सिर्फ अफवाहों का असर है?

इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़ी न्यूज की टीम ने जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में स्थित इंडेन ऑयल कॉरपोरेशन के गैस बॉटलिंग प्लांट से ग्राउंड रियलिटी चेक किया. बॉटलिंग प्लांट में सप्लाई सामान्य ज़ी न्यूज की टीम ने प्लांट में मौजूद ट्रक ड्राइवरों और इस व्यापार से जुड़े लोगों से बातचीत की. उनकी बातों से जो तस्वीर सामने आई, वह गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइनों से बिल्कुल अलग थी. प्लांट में ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्यभार संभाल रहे रसविंदर सिंह ने बताया कि रोजाना करीब 16 गैस टैंकर यहां पहुंचते हैं, जिनसे गैस को सिलेंडरों में भरा जाता है. इसके बाद यहां से 35 से 45 ट्रक गैस सिलेंडर लेकर जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में रवाना होते हैं. उन्होंने साफ कहा कि अब तक इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है.

गैस सप्लाई को लेकर क्या बोले ट्रक ड्राइवर्स

ड्राइवरों ने भी बताया सप्लाई में कोई रुकावट नहीं श्रीनगर के लिए सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह रोज की तरह ही गैस सिलेंडर लेकर जा रहे हैं और रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई है. अन्य ड्राइवरों ने भी यही कहा कि गैस की सप्लाई पहले की तरह सुचारू रूप से चल रही है और कमी की बात सिर्फ अफवाहों की वजह से फैल रही है. जालंधर से भी टैंकरों की सप्लाई जारी गैस टैंकर लाने वाले कुछ ड्राइवरों ने बताया कि वे पंजाब के जालंधर से गैस के टैंकर लेकर बड़ी ब्राह्मणा प्लांट पहुंचते हैं, और इस सप्लाई चेन में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.

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ग्रामीण इलाकों में सरकार ने ये नियम किया लागू

ज़ी न्यूज की टीम पहुंची गैस एजेंसी तक ज़ी मीडिया की टीम ने बॉटलिंग प्लांट से निकलने वाले गैस से भरे ट्रक का पीछा किया और उसे सांबा जिले के सरोर इलाके में स्थित एक गैस एजेंसी तक फॉलो किया. यहां एजेंसी के कर्मचारियों से बातचीत में भी यही सामने आया कि गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है. हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर देने के लिए 45 दिन का गैप लागू किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है. 

जम्मू-कश्मीर में सिलेंडर की नहीं कमी बल्कि ये है वजह

अफवाहों से बढ़ी चिंता एजेंसी कर्मचारियों के मुताबिक, लोगों में घबराहट का कारण सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरें हैं. इसी वजह से लोग जल्दबाजी में गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं. ग्राउंड रिपोर्ट का निष्कर्ष ज़ी मीडिया की इस ग्राउंड रिपोर्ट से साफ होता है कि जम्मू-कश्मीर में गैस सिलेंडर की वास्तविक कमी नहीं है. असल समस्या कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और अफवाहों की है, जिसकी वजह से लोगों में चिंता का माहौल बन रहा है और एजेंसियों के बाहर भीड़ दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़ेंः 'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?

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