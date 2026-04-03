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LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह

LPG Shortage Rumors: केंद्र सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों पर चिंता जताई है और राज्यों से घबराहट में खरीदारी (Panic Buying) रोकने को कहा है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, केवल 17 राज्य नियमित जानकारी दे रहे हैं. सरकार ने आश्वस्त किया कि आपूर्ति पर्याप्त है और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:02 AM IST
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LPG Shortage Rumors: देशभर में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वे गलत सूचनाओं पर तुरंत अंकुश लगाएं और घबराहट में खरीदारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं.

केंद्र के मुताबिक, फिलहाल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही जनता को आश्वस्त करने के लिए नियमित प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं. इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य शामिल हैं. सरकार का मानना है कि बाकी राज्यों में सूचना की कमी के कारण अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे अनावश्यक चिंता और खरीदारी का दबाव बढ़ रहा है.

अफवाहों से बढ़ी चिंता 

पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में गलत सूचनाओं के कारण लोगों में भय का माहौल बन रहा है. इससे एलपीजी की जमाखोरी और घबराहट में खरीदारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं.

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राज्यों को केंद्र सरकार ने दिए सख्त निर्देश

केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वे  नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करें, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सही जानकारी फैलाएं और नागरिकों को एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में आश्वस्त करें. सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर रोजाना संवाद सुनिश्चित किया जाए, ताकि अफवाहों को तुरंत रोका जा सके.

जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्थिति का फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं. बता दें कि यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है.

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सोशल मीडिया पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों व उपलब्धता को लेकर फर्जी खबरें तेजी से फैल रही हैं, जिससे घरेलू बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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