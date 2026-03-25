पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों... Zee न्यूज की देशव्यापी रिपोर्ट

LPG Supply: इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग का असर दुनियाभर में पड़ रहा है. LPG सिलेंडर्स और पेट्रोल-डीजल को लेकर तमाम तरह की अफवाहें हैं. इसी बीच संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदो ने LPG सिलेंडर्स को लेकर प्रदर्शन किया. देशभर के पेट्रोल पंप का क्या माहौल है, सिलेंडर लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी देश के कई शहरों से Zee न्यूज के संवाददाता ने हासिल की है. जानिए कहां का क्या माहौल है.

कोल्हापुर के संवाददाता प्रताप नाईक ने बताया कि कोल्हापुर में में भी ईंधन की कमी के डर से ग्राहकों की पेट्रोल और डीजल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी है. सभी लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं. हालांकि यहां ग्राहकों को पेट्रोल मिलने का पूरा भरोसा है, फिर भी वे पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए कतार में खड़े हैं.

वहीं मौजूदा स्थिति को लेकर नागपुर के संवाददाता अमर काणे ने बताया कि पेट्रोल पंप प्रबंधकों और वाहन चालकों, दोनों के लिए स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. आज भी, शहर भर में कई पेट्रोल पंपों के बाहर सुबह के शुरुआती घंटों से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि पेट्रोल या ईंधन की कोई कमी नहीं है, पंपों पर वाहन चालकों की भारी भीड़ लगातार देखी जा रही है.

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कई पेट्रोल पंपों ने अपने परिसर के बाहर "स्टॉक खत्म" (No Stock) के बोर्ड लगा दिए हैं. तेल कंपनियों द्वारा लागू किए गए आपूर्ति नियमों में हालिया बदलावों के अनुसार, पंपों पर ईंधन का स्टॉक उपलब्ध होने की उम्मीद है. हालांकि प्रशासन लगातार जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह कर रहा है और उन्हें आश्वासन दे रहा है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है फिर भी वाहनों की कतारें कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. हैदराबाद में लोग मारपीट भी करते नजर आए, कुछ पेट्रोल पंपों पर, व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है.

इसके अलावा दिल्ली से अमित भरद्वाज ने बताया कि दिल्ली में एलपीजी का संकट गहराते दिख रहा है. लोगों का कहना है कि 10-15 दिन पहले गैस बुक करने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और वो भटकने को मजबूर हैं. दिल्ली के झंडेवालान में तीन एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली. लोग काफी परेशान कतारों में नज़र आये उन्होंने कहा कि रसोई गैस की लगातार किल्लत हो रही है. गैस एजेंसी पर सुबह 5 बजे से ही लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, बावजूद इसके लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है. महिलाएं, बुजुर्ग महिला और पुरुष भी घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं. लोगों का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल रही.

लखनऊ में भी लोग गैस के लिए लाइन लगाए हुए हैं. इसके अलावा सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के स्थानीय लोगों ने बताया कि सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पेट्रोल की दिक्कत शुरू हो गई है. कई पंप ड्राई, कुछ पर लंबी लाइनें लगी हैं. इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक खबरों पर व‍िश्‍वास नहीं करें और न ही उन्हें फैलाएं. बिना जरूरत या पैन‍िक LPG रिफिल बुकिंग करने से भी बचें. सरकार की तरफ से फ‍िर से कहा गया है क‍ि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक मुहैया है, सप्‍लाई को लेकर च‍िंता करने की जरूरत नहीं है. दूसरी तरफ भारत पेट्रोल‍ियम कॉर्पोरेशन ल‍िमिटेड (BPCL) ने अपने एक्‍स अकाउंट पर मैसेज क‍िया है क‍ि पेट्रोल-डीजल की शॉर्टेज से जुड़ी खबरों का कोई आधार नहीं है. देश में तेल का पर्याप्‍त भंडार है और सप्‍लाई चेन भी पूरी तरह सामान्‍य बनी हुई है.