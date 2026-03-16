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PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में पेट्रोल-डीजल का कितना भंडार? सरकार ने कर दिया साफ

मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में ईंधन संकट मंडराने लगा है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है. हालांकि, सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडार है और किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 16, 2026, 03:54 PM IST
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PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में पेट्रोल-डीजल का कितना भंडार? सरकार ने कर दिया साफ

LPG Supply Situation: मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में ईंधन संकट मंडराने लगा है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है. हालांकि, सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडार है और किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. देश में एलपीजी की कमी को लेकर सरकार की ओर से साफ किया गया है कि उपभोक्ताओं कों पर्याप्त सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है. वहीं, सरकार ने लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है. 

सोमवार (16 मार्च) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है. सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहीं से भी पेट्रोल खत्म होने की रिपोर्ट नहीं मिली है. हालांकि, इस पीसी में सरकार की ओर से माना गया कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के कारण ईंधन को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. वहीं, सरकार की ओर से पहली बार स्वीकारा गया कि LPG को लेकर कठिन स्थिति का सामना किया जा रहा है. 

PNG कनेक्शन लेने पर छूट 

एलपीजी संकट के बीच पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए सरकार की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है. इस बीच आईजीएल ने बताया कि जो भी एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी का कनेक्शन लेता है, उसको 500 रुपये की छूट मिलेगी. आज दिल्ली में सरकार की ओर से आयोजित पीसी में बताया गया कि एलपीजी पर स्थिति अभी चिंताजनक है. घरेलू ग्राहकों को LPG सप्लाई हो रही है और कमर्शियल LPG का वितरण स्टार्ट किया है. सरकार ने कहा कि LPG को लेकर हम कठिन स्थिति का सामना कर रहे है. बता दें कि भारत सरकार ने 14 तारीख को आदेश जारी किया है, जिसके पास PNG कनेक्शन है वो LPG सिलेंडर सरेंडर करे.  

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आज भारत पहुंचेगा LPG से लदा जहाज 

जहाजरानी मंत्रालय की ओर से सोमवार को बताया गया कि शिवालिक LPG कैरियर, जो फारसी खाड़ी से रवाना हुआ था, होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करके भारत की ओर बढ़ रहा है; यह आज शाम लगभग 5 बजे भारत पहुंच जाएगा. इसके पहुंचने से पहले ही बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण प्राथमिकता के आधार पर जहाज लगाने (berthing) और बाकी सभी चीजों का इंतजाम कर दिया गया है. जिससे आसानी से पूरा माल उतारा जा सके. 

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22 भारत के झंडे वाले जहाज फंसे 

सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी अप्रिय घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है और सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर बना कर रखी हुई है. भारतीय शिप और उसके चालक दल के साथ सरकार लगातार संपर्क में है. सरकार ने स्पष्ट किया कि 611 भारतीय नाविकों वाले 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज़ फ़ारसी खाड़ी में होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पश्चिम में मौजूद हैं. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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