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Hindi NewsदेशLPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा बेंगलुरु का ये रेस्तरां? फटाफट परोस रहा व्यंजन

LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा बेंगलुरु का ये रेस्तरां? फटाफट परोस रहा व्यंजन

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण जहां कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर संकट दिख रहा है, तो दूसरी ओर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसा रेस्तरां है, जिसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है. यह रेस्तरां बायोगैस से ही होटल का खाना बना रहा है और सुचारु रूप से काम कर रहा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:44 PM IST
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LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा बेंगलुरु का ये रेस्तरां? फटाफट परोस रहा व्यंजन

bio gas news: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा पहुंची है. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण दुनिया भर के कई देशों के जहाज जहां-तहां फंसे हैं. एलपीजी सप्लाई को लेकर भारत में भी चिंता गहराती जा रही है. हालांकि, सरकार की ओर बताया गया कि देश में कहीं भी एलपीजी की किल्लत नहीं है. 

एलपीजी की सप्लाई में आई बाधा की सबसे अधिक मार कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर पड़ा है. देश के कई शहरों में इन दिनों रेस्तरां और होटलों के लिए मुश्किल समय चल रहा है. इन सबके बीच बेंगलुरु से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों की सोच ही बदल कर रख दी. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

बेंगलुरु में क्या हुआ? 

जब कर्मशियल सिलेंडर की उपलब्धता की कमी देखने को मिल रही है. कई होटल मेन्यू छोटा कर रहे हैं, कुछ जगहों पर केवल चाय-कॉफी सर्व कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पर काम के घंटे भी कम कर दिए गए हैं। ऐसे में क्या आपको एक रेस्तरां के बारे में जानते हैं, जिसने एलपीजी की किल्लत के बीच खाना पकाने का ऐसा तरीका निकाल है, जो न केवल किफातयती है, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल भी है. यह रेस्तरां बेंगलुरु में है और इसके काम करने के तरीके ने लोगों का दिल जीत लिया है. 

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बेंगलुरु की सबसे व्यस्त 'ईट स्ट्रीट' पर स्थित एक रेस्तरां ने 2023 में ही बायोमेथेन (बायोगैस) को अपना मुख्य कुकिंग फ्यूल बना लिया था। यही कारण है कि जब देश के अधिकांश हिस्सों में एलपीजी की किल्लत है, तो यह रेस्तरां आराम से अपना काम कर रहा है वह भी बिना किसी रुकावट के. रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां पर पूरा खाना बायोगैस पर ही बनता है. हैरान करने वाली बात है कि बिरयानी भी इसी गैस पर पकाई जाती है. यह बिरयानी शहर के अन्य 59 आउटलेट्स पर भी सप्लाई की जाती है. 

यह भी पढ़ें: LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; गैस संकट के बीच सरकार का बयान

कहां से आती है बायोगैस? 

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक इसी होटल के बगल में स्थित कासा रासा वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थित है, जहां पर पूरे शहर से कलेक्ट होने वाले गीले कचरे को प्रोसेसस किया जाता है. प्लांट से प्रतिदिन 8 टन सेग्रीगेटेड वेट वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है. बता दें कि इस दौरान कचरे को सबसे पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है. इसके बाद उसको एनारोबिक डाइजेशन में डाला जाता है. यहां बैक्टेरिया कचरे को तोड़कर गैस पैदा करते हैं. 

इस दौरान मिथेन के साथ कुछ अनचाही गैस भी बनती हैं, जिसके बाद इसको शुद्ध किया जाता है. माना जाता है कि प्रतिदिन 120 किलो गंधरहित बायोगैस बनती है, जिसको पाइपलाइन के जरिए सीधे होटल तक पहुंचाया जाता है. बता दें कि इस प्लांट की शुरुआत करीब पांच साल पहले हुई थी. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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