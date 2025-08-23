जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG से भरे टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार

Jalandhar Hosiarpur LPG Tanker Blast: जालंधर-होशियारपुर रोड पर शुक्रवार देर रात एक LPG टैंकर में धमाके के बद अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि हादसे में 100 के करीब लोग झुलस गए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है.
Trending Photos
LPG Tanker Blast: शुक्रवार देर रात पंजाब के जालंधर में एक भयानक हादसा पेश आया. यहां जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया. हादसा मंडियाला गांव में हुआ. शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मिनी ट्रेक ने LPG से भरे टैंकर को टक्कर मार दी थी. जिसके बाद टैंकर पलट गया और उसमें धमाका होने के बाद आग लग गई. इस हादसे में 100 के करीब लोगों के झुलसने की बात कही जा रही है. पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने कहा,'स्थिति ऐसी है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता; यह एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना थी.'
A gas tanker overturned near PNB Bank on Hoshiarpur–Jalandhar Road at Matiyala, causing a fire in which several people sustained burn injuries. They have been rushed to Hoshiarpur Civil Hospital.
Further details awaited! pic.twitter.com/OPWBiCVtBa
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) August 22, 2025
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बाद आग ने अपने आस-पास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुछ घरों में भी आग लग गई और लोग झुलस गए. कितने लोग आग की चपेट में आए हैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि स्थानीय लोग और मीडिया रिपोर्ट्स में 100 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर है. बड़ी तादाद में जख्मियों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.
VIDEO | Punjab: A gas tanker overturned and caught fire on the Hoshiarpur-Jalandhar road earlier today. More details awaited.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/yDEutK3t5g
— Press Trust of India (@PTI_News) August 22, 2025
लोकल मीडिया के मुताबिक धमाका इतनी तेज हुआ था कि आस-पास के घरों की छतें भी उड़ गई हैं. हादसे के बाद पुलिस और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची और रोड पर गाड़ियों का आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है.
एक जख्मी ने बताया कि कि दुर्घटनास्थल के पास मौजूद उनके घर में आग लगने से उनके परिवार के छह सदस्य झुलस गए. उन्होंने कहा,'हमारा पूरा घर आग में जलकर खाक हो गया क्योंकि हमें खुद को भी बचाने का समय नहीं मिला.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.