जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG से भरे टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
देश

जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG से भरे टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार

Jalandhar Hosiarpur LPG Tanker Blast: जालंधर-होशियारपुर रोड पर शुक्रवार देर रात एक LPG टैंकर में धमाके के बद अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि हादसे में 100 के करीब लोग झुलस गए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:47 AM IST
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG से भरे टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार

LPG Tanker Blast: शुक्रवार देर रात पंजाब के जालंधर में एक भयानक हादसा पेश आया. यहां जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया. हादसा मंडियाला गांव में हुआ. शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मिनी ट्रेक ने LPG से भरे टैंकर को टक्कर मार दी थी. जिसके बाद टैंकर पलट गया और उसमें धमाका होने के बाद आग लग गई. इस हादसे में 100 के करीब लोगों के झुलसने की बात कही जा रही है. पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने कहा,'स्थिति ऐसी है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता; यह एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना थी.'

जालंधर-होशियारपुर रोड पर हादसे के बाद मची अफरा-तफरी का वीडियो

बड़ी तादाद में अस्पताल ले जाए गए जख्मी लोग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बाद आग ने अपने आस-पास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुछ घरों में भी आग लग गई और लोग झुलस गए. कितने लोग आग की चपेट में आए हैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि स्थानीय लोग और मीडिया रिपोर्ट्स में 100 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर है. बड़ी तादाद में जख्मियों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. 

धमाके में उड़ीं घर की छतें

लोकल मीडिया के मुताबिक धमाका इतनी तेज हुआ था कि आस-पास के घरों की छतें भी उड़ गई हैं. हादसे के बाद पुलिस और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची और रोड पर गाड़ियों का आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है.

मेरे परिवार के 6 लोग झुलस गए, घर जलकर राख हो गया

एक जख्मी ने बताया कि कि दुर्घटनास्थल के पास मौजूद उनके घर में आग लगने से उनके परिवार के छह सदस्य झुलस गए. उन्होंने कहा,'हमारा पूरा घर आग में जलकर खाक हो गया क्योंकि हमें खुद को भी बचाने का समय नहीं मिला.'

