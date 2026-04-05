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Hindi Newsदेश20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया; 8वें जहाज ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट

20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया; 8वें जहाज ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक और भारतीय जहाज ने पार कर लिया है. इस जहाज पर करीब 200000 टन एलपीजी लदी है. ईरान में शुरू हुए युद्ध के बाद यह 8वां जहाज है, जिसने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया है. जल्द ही 'ग्रीन आशा' भारत पहुंचेगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:50 PM IST
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20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया; 8वें जहाज ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट

LPG Carrier Green Asha: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण दुनिया में तेल और गैस संकट गहरा गया है. ईरान ने सबसे महत्वपूर्ण और संकरे मार्ग को बंद कर दिया है. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा पहुंच रही है. ईरान ने भारत और चीन समेत पांच मित्र देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दी है. इस कड़ी में एलपीजी से लदा हुआ एक और भारतीय टैंकर ‘ग्रीन आशा’ होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और आगे बढ़ रहा है

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे तक वह ईरान के लारक, केश्म और होर्मुज द्वीपों के बीच ईरानी जलक्षेत्र में आगे बड़ रहा था. ईरान और अमेरिका के बीच जारी हुए युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुदरने वाला यह आंठवा भारतीय शिप है, जिसपर एलपीजी लदा है. इस टैंकर में करीब 20000 टन एलपीजी लदी है.

इससे दो दिन पहले भी जहाजों ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट

गौरतलब है कि इससे दो दिन पहले एक अन्य भारत के लगे झंडे वाले जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया था. वहीं, शुक्रवार को ग्रीन सांवी ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया था. ‘ग्रीन आशा’ के जल्द ही भारत पहुंचने की संभावना है.  युद्ध के बीच इस टैंकर के भारत पहुंचने से बड़ी मात्रा में एलपीजी की किल्लत कम होने की संभावना है.

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(यह भी पढ़ें: मछली के जाल में फंसे अमेरिकी विमान, ईरानी सैनिकों ने पकड़े... नैरेटिव वॉर में ईरान की नई चाल, अब बिलबोर्ड से उड़ाया US का मजाक)

लाइन में एक और टैंकर

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन आशा आंठवा टैंकर है, जो होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुका है इसके पीछे एक और टैंकर है, जिसको जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट पार करने की परमिशन मिल सकती है. बता दें कि समुद्री रास्ते में कच्चे तेल और एलपीजी वाले पोतों को प्राथमिकता दी जाती है. ईरान ने पहले ही कहा कि वह भारत के टैकरों को होर्मुज से निकलने की अनुमति देता रहेगा. इसके अलावा ईरान ने  अमेरिका और इजारयल का साथ देने वाले देशों के लिए होर्मुज को पूरी तरीके से बंद रखा है.

भारत के लिए होर्मुज कितना जरूरी?

ईरान ने भारत के जहाजों को लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रखा है. चूंकि, भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60 प्रतिशत जरूरतें आयात से ही पूरा करता है, जिसमें 90 फीसदी से अधिक आयात पश्चिम एशिया से ही होता है. होर्मुज स्ट्रेट भारत की कुल खपत का लगभग 54 फीसदी हिस्सा प्रभावित करता है. भारत में रोजाना लगभग 90,000 टन एलपीजीपी की खपत होती है.

(यह भी पढ़ें: क्या है CSEL, जिसने बचाई US पायलट की जान, ईरान भी नहीं समझ पाया पेंटागन की ये टेक्नॉलोजी; जानिए खासियत)

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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