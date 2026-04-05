20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया; 8वें जहाज ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक और भारतीय जहाज ने पार कर लिया है. इस जहाज पर करीब 200000 टन एलपीजी लदी है. ईरान में शुरू हुए युद्ध के बाद यह 8वां जहाज है, जिसने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया है. जल्द ही 'ग्रीन आशा' भारत पहुंचेगा.
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LPG Carrier Green Asha: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण दुनिया में तेल और गैस संकट गहरा गया है. ईरान ने सबसे महत्वपूर्ण और संकरे मार्ग को बंद कर दिया है. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा पहुंच रही है. ईरान ने भारत और चीन समेत पांच मित्र देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दी है. इस कड़ी में एलपीजी से लदा हुआ एक और भारतीय टैंकर ‘ग्रीन आशा’ होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और आगे बढ़ रहा है
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे तक वह ईरान के लारक, केश्म और होर्मुज द्वीपों के बीच ईरानी जलक्षेत्र में आगे बड़ रहा था. ईरान और अमेरिका के बीच जारी हुए युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुदरने वाला यह आंठवा भारतीय शिप है, जिसपर एलपीजी लदा है. इस टैंकर में करीब 20000 टन एलपीजी लदी है.
गौरतलब है कि इससे दो दिन पहले एक अन्य भारत के लगे झंडे वाले जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया था. वहीं, शुक्रवार को ग्रीन सांवी ने होर्मुज स्ट्रेट को पार किया था. ‘ग्रीन आशा’ के जल्द ही भारत पहुंचने की संभावना है. युद्ध के बीच इस टैंकर के भारत पहुंचने से बड़ी मात्रा में एलपीजी की किल्लत कम होने की संभावना है.
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द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन आशा आंठवा टैंकर है, जो होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुका है इसके पीछे एक और टैंकर है, जिसको जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट पार करने की परमिशन मिल सकती है. बता दें कि समुद्री रास्ते में कच्चे तेल और एलपीजी वाले पोतों को प्राथमिकता दी जाती है. ईरान ने पहले ही कहा कि वह भारत के टैकरों को होर्मुज से निकलने की अनुमति देता रहेगा. इसके अलावा ईरान ने अमेरिका और इजारयल का साथ देने वाले देशों के लिए होर्मुज को पूरी तरीके से बंद रखा है.
ईरान ने भारत के जहाजों को लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रखा है. चूंकि, भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60 प्रतिशत जरूरतें आयात से ही पूरा करता है, जिसमें 90 फीसदी से अधिक आयात पश्चिम एशिया से ही होता है. होर्मुज स्ट्रेट भारत की कुल खपत का लगभग 54 फीसदी हिस्सा प्रभावित करता है. भारत में रोजाना लगभग 90,000 टन एलपीजीपी की खपत होती है.
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