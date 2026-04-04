भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज अब भी कतार में

Green Sanvi: भारत का सातवां LPG टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है, लेकिन 17 जहाज अब भी फंसे हुए हैं. इस बीच, ईरानी तेल लेकर भारत आ रहा एक जहाज बीच रास्ते में चीन की ओर मुड़ गया.
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Iran-US War: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सप्लाई को लेकर राहत की खबर है. जानकारी के अनुसार, देश का सातवां LPG टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पार कर गया है. ग्रीन सांवरी नाम का यह जहाज खाड़ी से निकलकर भारत की ओर बढ़ चुका है. इसके साथ ही अब तक कुल सात भारतीय LPG टैंकर इस संवेदनशील जलमार्ग को पार कर चुके हैं. बता दें कि अभी भी 17 भारतीय जहाज इसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सुरक्षित रास्ते का इंतजार कर रहे हैं.
सूत्रों के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंसे इन 17 जहाजों में से दो ‘ग्रीन आशा’ और ‘जग विक्रम’ LPG से पूरी तरह लदे हुए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि ये जहाज भी जल्द भारत के लिए रवाना हो सकते हैं, बशर्ते सुरक्षा हालात अनुकूल रहें. इससे पहले रिपोर्ट्स में सामने आया था कि तीन LPG कैरियर फारसी खाड़ी में अबू मूसा द्वीप के उत्तर-पूर्व में खड़े हैं और भारतीय नौसेना (Indian Navy) के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं.
इस बीच आपको बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, खासकर LPG और कच्चे तेल के रूप में. ऐसे में होर्मुज जैसे रणनीतिक मार्ग पर कोई भी बाधा सीधे देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है. हालांकि, अब तक सात टैंकरों का सुरक्षित निकलना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन बाकी जहाजों की स्थिति चिंता का कारण बनी हुई है. अगर तनाव और बढ़ता है, तो सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है.
इसी बीच एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है. एक विदेशी तेल टैंकर, जो ईरान से भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था, उसने अचानक अपना गंतव्य बदल लिया और अब चीन की ओर बढ़ रहा है. समुद्री यातायात (MarineTraffic) के डेटा के अनुसार, ‘पिंग शुन’ नाम का यह जहाज पहले गुजरात के वडीनार बंदरगाह की ओर जा रहा था, लेकिन अब उसने चीन के डोंगयिंग को अपना नया गंतव्य दिखाया है. बताया जा रहा है कि इस जहाज में करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल है.
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अगर यह भारत पहुंचता, तो यह पिछले 6 वर्षों में ईरानी तेल की पहली खेप होती. यह पूरी घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार अब केवल सप्लाई और मांग तक सीमित नहीं रह गया है. भू-राजनीतिक तनाव, सुरक्षा जोखिम और भुगतान की शर्तें ये सभी मिलकर तय कर रहे हैं कि कौन सा जहाज कहां जाएगा.
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