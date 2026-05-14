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Hindi Newsदेशमिशन सनशाइन सफल: होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी

मिशन सनशाइन सफल: होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी

Strait of hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से भारत आ रहा एलपीजी टैंकर ‘एमवी सनशाइन’ सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, यह भारत पहुंचने वाला 15वां सुरक्षित जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना और अन्य एजेंसियां सहायता दे रही हैं. इस बीच ईरान ने कहा कि शांति स्थापित होने के बाद होर्मुज में सुरक्षा और बेहतर होगी तथा भारत की किसी भी शांति पहल का स्वागत किया जाएगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 06:59 AM IST
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LPG Tanker MV Sunshine
LPG Tanker MV Sunshine

LPG Tanker Mv Sunshine: ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच फारस की खाड़ी से भारत आ रहा एलपीजी टैंकर ‘एमवी सनशाइन’ सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है. सूत्रों के मुताबिक, जहाज को भारत की ओर सुरक्षित आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना और कई अन्य एजेंसियां लगातार सहायता प्रदान कर रही हैं. बताया जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र से भारत आ रहे एलपीजी जहाजों में यह 15वां जहाज है, जिसे सुरक्षित निकाला गया है.

भारतीय एजेंसियों की चौकसी बढ़ी

क्षेत्र में जारी तनाव के बीच भारतीय एजेंसियां समुद्री मार्गों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापार मार्गों में माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है. ऐसे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं.

ईरान का बड़ा बयान

इस बीच ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी (Kazem Gharibabadi) ने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करेगा और भविष्य में समुद्री सुरक्षा और पारदर्शिता पहले से अधिक मजबूत होगी.

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मीडिया से बातचीत के दौरान गरीबाबादी ने अमेरिका पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका गंभीर कूटनीति में शामिल नहीं है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान शांति और स्थिरता के पक्ष में है.

भारत की भूमिका की सराहना

ईरानी उप विदेश मंत्री ने भारत के रुख की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति और संतुलन की नीति का समर्थन करता आया है. गरीबाबादी ने कहा कि अगर भारत पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए कोई पहल करता है, तो तेहरान उसका स्वागत करेगा.

ये भी पढ़ें: बातचीत के लिए रखी 5 शर्तें, फिर खेल डाला 'इमोशनल कार्ड'; US की जंगी तैयारियां देख ईरान में क्यों बढ़ रही घबराहट?

भारत और ईरान एक संस्कृति वाले दो राष्ट्र

दोनों देशों के रिश्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत और ईरान को एक संस्कृति वाले दो राष्ट्र बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बेहद मजबूत हैं और आपसी संपर्क को दोनों सरकारें काफी महत्व देती हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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