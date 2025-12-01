LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें अपने शहर की नई कीमतें

LPG Updated Price: 1 दिसंबर में LPG सिलेंडर के नए रेट सामने आ गए हैं. जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इसमें 10 रुपये की छूट दी गई है, और वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम को सेम रखा गया है.
LPG Updated Price: देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट किए जाते हैं. ऐसे में 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं. इस बार कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हल्की राहत दी गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बिल्कुल पहले जैसे ही बने हुए हैं.
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की बात करें तो सरकार ने 19 किलो वाले सिलेंडर में सरकार ने छुट दी है. नए प्राइस के मुताबिक दिल्ली में अब 1590.50 से घटकर 1580.50 रुपये में मिलेगा, कोलकाता में पहले 1694 की जगह 1684 रुपये में मिलेगा, वहीं मुंबई की बात करें तो यहां 19 किलो वाले सिलेंडर अब 1531.50 रुपये में मिलेगा. बड़े शहरों में से एक चेन्नई में अब आज से कॉमर्शियल सिलेंडर 1739.50 रुपये में मिलेगा.
घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट
14.2 किग्रा वाले LPG सिलेंडर की बात करें तो इंडियन ऑयल के डेटा के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली में 853 रुपये में, मुंबई में 852.50 रुपये, लखनऊ में 890.50 रुपये, कारगिल में 985.5 रुपये, पुलवामा में 969 रुपये, और पटना में इसकी कीमत 951 रुपये है. ये तो साफ है कि पहाड़ी और दूर-दराज इलाकों में कीमतें ज्यादा हैं, क्योंकि वहां गैस पहुंचाने में खर्च भी ज्यादा होता है.
कीमतें कैसे तय होती हैं?
भारत में एलपीजी के दाम कई बातों पर निर्भर करते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत, डॉलर और रुपये की कीमत का बढ़ना और घटना, टैक्स व अन्य शुल्क, ट्रांसपोर्ट और वितरण खर्च इसी वजह से हर राज्य और शहर में गैस की कीमत अलग होती है. उज्ज्वला योजना जैसे लाभ लेने वाले ग्राहकों को सिलेंडर पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे उनकी जेब पर बोझ कम पड़ता है.