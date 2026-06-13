New Indian Army Chief: भारत सरकार ने भारतीय सेना के अगले प्रमुख के नाम का ऐलान कर दिया है. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का नया चीफ बनाया गया है. वे मौजूदा सेना प्रमुख की जगह लेंगे और जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे. जनरल धीरज सेठ अभी उप सेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं. सेठ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे. जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल जून 2026 तक है. जनरल द्विवेदी ने साल 2024 के 30 जून को आर्मी चीफ का पद संभाला था. आर्मी चीफ का कार्यकाल 3 साल या 62 साल की उम्र जो भी पहले पूरा हो, तब तक के लिए होता है.