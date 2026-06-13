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मिल गया भारतीय सेना को नया बॉस! सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को बनाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ

भारत सरकार ने भारतीय सेना के अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की घोषणा की है. जनरल सेठ 31 वें आर्मी चीफ होंगे. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:48 PM IST
मिल गया भारतीय सेना को नया बॉस! सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को बनाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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