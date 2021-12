लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया जवान के शहीद होने पर किसे होती है सबसे ज्यादा खुशी

जम्मू: हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार CDS जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) को लेकर सोशल मीडिया पर कई असंवेदनशील कमेंट और रिएक्शन सामने आए थे. इनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई. इस बीच, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे (Lt Gen DP Pandey) ने बताया है कि वे कौन लोग हैं जो जवान की शहादत पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया है.

कश्मीर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हिए लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन सफेदपोश आतंकवादी हैं. वे हमारे जवान की मौत से खुश होते हैं. बुधवार को श्रीनगर की चिनार कोर से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा, ‘कश्मीर में किसी भी जवान या यूथ की मौत से देश के दुश्मन ही खुश होते हैं. उनमें से एक बड़ा समूह है, जिसे मैं सफेदपोश आतंकवादी बुलाता हूं’.

#WATCH | In Kashmir, the death of any soldier or youth only makes the country's enemies happy. A large group of them (country's enemies) is whom I called white-collared terrorists...: Lt Gen DP Pandey, GOC, Srinagar's Chinar Corps (15.12)

Video Source: Indian Army pic.twitter.com/YnEt39ExqU

— ANI (@ANI) December 15, 2021