ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, इन बड़े अभियानों में निभाई थी जिम्मेदारी; अब कौन संभालेगा बागडोर?

Chinar Corps : (इदरीस लोन की रिपोर्ट) भारतीय सेना की 15वीं कोर यानी प्रतिष्ठित चिनार कोर की लीडरशिप में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने जम्मू और कश्मीर में अपनी 19 महीने की सेवा के बाद औपचारिक रूप से वहां की कमान छोड़ दी है. लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई थी.

लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव के सफल ऑपरेशन

बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव समेत कई महत्वपूर्ण मिशन सफलतापूर्व एग्जीक्यूट हुए थे. इन अभियानों ने पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में अहम भूमिका निभाई. चिनार कोर ने कई राष्ट्र निर्माण पहलों के साथ-साथ साल 2025 में सुरक्षित रूप से बिना किसी घटना के अमरनाथ यात्रा 2025 को सुचारू करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी.

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नया कार्यभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव

लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव की लीडरशिप में चिनार कोर ने LoC के साथ घुसपैठ की कोशिशों और अंदरूनी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की, जिससे आतंकी नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा. स्थानीय लोगों के साथ भी उनका संपर्क पहल काफी प्रभावशाली रहा, जिससे घाटी के लोगों में उनके लिए विश्वास और सद्भावना को बढ़ावा मिला. बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव अब नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय (सेना) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

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लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने संभाली कमान

लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने अब 1 मई 2026 को चिनार कोर की कमान संभाल ली है. वह 24 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले एक उच्च सम्मानित अधि कारी हैं. पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहले श्रीनगर में चिनार युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद-विरोधी और घुसपैठ-विरोधी अभियानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी बल (विक्टर) की कमान संभाली थी. उन्होंने अपने भाषण में क्षेत्र में शांति और स्थिरता को और मजबूत करने के लिए नागरिक प्रशासन और कश्मीर की जनता के साथ घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों से सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने का भी आग्रह किया.