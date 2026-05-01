Advertisement
trendingNow13200426
Hindi Newsदेशले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, इन बड़े अभियानों में निभाई थी जिम्मेदारी; अब कौन संभालेगा बागडोर?

ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, इन बड़े अभियानों में निभाई थी जिम्मेदारी; अब कौन संभालेगा बागडोर?

Chinar Corps Leadership Change: चिनार कोर की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने अपनी सेवा समाप्त कर दी है. अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह जम्मू-कश्मीर में कार्यभार संभालेंगे.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shruti Kaul |Last Updated: May 01, 2026, 04:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, इन बड़े अभियानों में निभाई थी जिम्मेदारी; अब कौन संभालेगा बागडोर?

Chinar Corps : (इदरीस लोन की रिपोर्ट) भारतीय सेना की 15वीं कोर यानी प्रतिष्ठित चिनार कोर की लीडरशिप में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने जम्मू और कश्मीर में अपनी 19 महीने की सेवा के बाद औपचारिक रूप से वहां की कमान छोड़ दी है. लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई थी. 

लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव के सफल ऑपरेशन 

बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव समेत कई महत्वपूर्ण मिशन सफलतापूर्व एग्जीक्यूट हुए थे. इन अभियानों ने पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में अहम भूमिका निभाई. चिनार कोर ने कई राष्ट्र निर्माण पहलों के साथ-साथ साल 2025 में सुरक्षित रूप से बिना किसी घटना के अमरनाथ यात्रा 2025 को सुचारू करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी.  

ये भी पढ़ें- मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?

Add Zee News as a Preferred Source

नया कार्यभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव  

लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव की लीडरशिप में चिनार कोर ने LoC के साथ घुसपैठ की कोशिशों और अंदरूनी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की, जिससे आतंकी नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा. स्थानीय लोगों के साथ भी उनका संपर्क पहल काफी प्रभावशाली रहा, जिससे घाटी के लोगों में उनके लिए विश्वास और सद्भावना को बढ़ावा मिला. बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव अब नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय (सेना) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभालेंगे. 

ये भी पढ़ें- 'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ गई 'महाभारत'? पूरी कहानी

लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने संभाली कमान

लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने अब 1 मई 2026 को चिनार कोर की कमान संभाल ली है. वह 24 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले एक उच्च सम्मानित अधि कारी हैं. पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहले श्रीनगर में चिनार युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद-विरोधी और घुसपैठ-विरोधी अभियानों में अपनी सेवाएं दी हैं.   
इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी बल (विक्टर) की कमान संभाली थी. उन्होंने अपने भाषण में क्षेत्र में शांति और स्थिरता को और मजबूत करने के लिए नागरिक प्रशासन और कश्मीर की जनता के साथ घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों से सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने का भी आग्रह किया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Chinar Corps

Trending news

ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
mumbai
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
Kashmir
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
ये राजनीतिक लड़ाई है...SC ने पवन खेड़ा को बेल के साथ हिमंत सरमा को भी दी नसीहत
Supreme Court
ये राजनीतिक लड़ाई है...SC ने पवन खेड़ा को बेल के साथ हिमंत सरमा को भी दी नसीहत
बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो...
Sourav Ganguly
बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो...
बाप रे! बंगाल के इस सर्वे ने उड़ाए होश, 'BJP को सिर्फ 50 सीटें, सुवेंदु भी हार रहे'
West Bengal Election 2026
बाप रे! बंगाल के इस सर्वे ने उड़ाए होश, 'BJP को सिर्फ 50 सीटें, सुवेंदु भी हार रहे'
सरकार ने प्रवासी भारतीयों के नियम बदले, बच्चों से बड़ों तक पड़ेगा असर
OCI Card New Rules
सरकार ने प्रवासी भारतीयों के नियम बदले, बच्चों से बड़ों तक पड़ेगा असर
तरबूज या जहर? मुंबई में 4 मौतों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि; जांच में जुटी पुलिस
mumbai
तरबूज या जहर? मुंबई में 4 मौतों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि; जांच में जुटी पुलिस