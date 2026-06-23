नीलेश और अनामिका दोनों इसी सेंटर में एक साथ काम करते थे. दफ्तर की यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और जब दोनों ने अपने-अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो दोनों पक्ष खुशी-खुशी शादी के लिए राजी हो गए. पिछले ही हफ्ते अनामिका के माता-पिता अपनी बेटी के होने वाले ससुराल वालों से मिलने के लिए खास तौर पर पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे. नीलेश के घर पर एक छोटी सी रस्म (गोद-भराई) भी हुई थी. नीलेश के भाई अभिषेक ने पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर रूंधे गले से बताया कि हमारे घर पर पिछले हफ्ते बेहद खुशी का माहौल था. हम सब अनामिका से मिले, वह बहुत खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की थी. किसी ने नहीं सोचा था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी.