Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /शहनाई बजने से पहले उठी अर्थी! लखनऊ अग्निकांड में जलकर खाक हो गए मंगेतर नीलेश और अनामिका के सपने

शहनाई बजने से पहले उठी अर्थी! लखनऊ अग्निकांड में जलकर खाक हो गए मंगेतर नीलेश और अनामिका के सपने

Lucknow Aliganj Commercial Building Fire: शादी के बंधन में बंधने जा रहे नीलेश और अनामिका की लखनऊ के अलीगंज हादसे में जलकर मौत हो गई. पिछले हफ्ते ही दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन लापरवाही की आग ने शादी की खुशियों को पोस्टमॉर्टम हाउस के मातम में बदल दिया.

Written ByMayur ShuklaEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 23, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:38 PM IST
शहनाई बजने से पहले उठी अर्थी! लखनऊ अग्निकांड में जलकर खाक हो गए मंगेतर नीलेश और अनामिका के सपने
Image Credit: Lucknow Fire

About the Author

Mayur Shukla

Mayur Shukla

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
योग और सही खानपान से थाइरॉइड पर काफी हद तक पाया जा सकता है नियंत्रण
Thyroid controlled through yoga and a proper diet17 min ago
2
mp news17 min ago
3
CUET UG Result OUT22 min ago
4
FIFA World Cup 202623 min ago
5
Omega Block30 min ago