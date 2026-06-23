Lucknow Fire: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके से सोमवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई है, जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाएं. अलीगंज की एक तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने 15 बेगुनाह जिंदगियों को लील लिया. मरने वालों में ज्यादातर छात्र थे, लेकिन इस राख के ढेर के बीच 27 साल के नीलेश कुमार और 30 साल की अनामिका सामंत की अधूरी प्रेम कहानी ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. जिस घर में कुछ दिन पहले तक शादी के ढोल-नगाड़े बजने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब सिर्फ चीखें और मातम का सन्नाटा पसरा है.
नीलेश और अनामिका दोनों इसी सेंटर में एक साथ काम करते थे. दफ्तर की यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और जब दोनों ने अपने-अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो दोनों पक्ष खुशी-खुशी शादी के लिए राजी हो गए. पिछले ही हफ्ते अनामिका के माता-पिता अपनी बेटी के होने वाले ससुराल वालों से मिलने के लिए खास तौर पर पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे. नीलेश के घर पर एक छोटी सी रस्म (गोद-भराई) भी हुई थी. नीलेश के भाई अभिषेक ने पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर रूंधे गले से बताया कि हमारे घर पर पिछले हफ्ते बेहद खुशी का माहौल था. हम सब अनामिका से मिले, वह बहुत खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की थी. किसी ने नहीं सोचा था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी.
दोनों परिवारों में शादी की तारीखों और रस्मों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में थी. नीलेश के रिश्तेदारों ने तो अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल जाकर अनामिका के परिवार से आगे की बात करने के लिए ट्रेन की टिकटें तक बुक करा ली थीं. सफर की तैयारियां पूरी थीं, लेकिन सोमवार की दोपहर काल बनकर आई. आग लगने से कुछ घंटे पहले तक दोनों परिवार फोन पर शादी के लहंगे, वेन्यू और ट्रैवल प्लान पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन शाम होते-होते खुशियों वाले वो फोन कॉल्स चीख-पुकार और अपनों की लाशें ढूंढने वाले खौफनाक फोन कॉल्स में तब्दील हो गए.
रिश्तेदारों ने बताया कि नीलेश अपने करियर और अपनी शादी को लेकर बेहद संजीदा था. तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर का नीलेश दिन-रात मेहनत कर रहा था. परिवार वाले इसी साल उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन नीलेश ने कहा था कि इस साल उसका प्रमोशन और सैलरी हाइक होने वाली है, वह थोड़े पैसे और बचाना चाहता था ताकि अपनी होने वाली पत्नी अनामिका को हर खुशी दे सके. नीलेश के मौसा समरेंद्र ने रोते हुए बताया कि नीलेश अपनी शादी के लिए पाई-पाई जोड़ रहा था. वह लखनऊ में परिवार का एक नया घर भी बनवा रहा था. उसने हमसे कहा था कि मौसा, अगले साल जब नया घर पूरा बन जाएगा, तो मैं उसी घर में अनामिका को ब्याह कर लाऊंगा.
अनामिका के परिवार के लिए यह वज्रपात दोगुना है. इस भीषण अग्निकांड ने न सिर्फ उनके होने वाले दामाद नीलेश और बेटी अनामिका को छीना, बल्कि इसी सेंटर में काम करने वाली अनामिका की 27 वर्षीय कजिन सोमिल्या की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. एक ही परिवार की दो बेटियों और होने वाले दामाद की मौत ने हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया है.
सोमवार की सुबह जब नीलेश और अनामिका अपने सुनहरे भविष्य के सपने आंखों में लिए काम पर निकले थे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये बिल्डिंग उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगी. दूसरी मंजिल पर क्लास और काम के दौरान अचानक भड़की आग ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया. आज दोनों परिवारों का वो सफर, जो शादी के खूबसूरत मंडप तक पहुंचने वाला था, वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर आकर थम गया है, जहां बेबस बूढ़े मां-बाप अपने बच्चों के शवों को ले जाने के लिए रोते-बिलखते इंतजार कर रहे थे.