लखनऊ के अलीगंज में हुई आग की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है. ये उन तमाम सवालों का धधकता हुआ ढेर है, जिन्हें हम हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक देखते- सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं.इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई.
इनमें ज्यादातर युवा थे जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे लेकिन कुछ ही मिनटों में वह इमारत उनके लिए मौत का जाल बन गई. हादसे के बाद सरकार हरकत में आई. चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. चार अधिकारियों को निलंबित किया गया. एसआईटी जांच बैठा दी गई.
अवैध निर्माण की फाइलें खोली गईं. पुरानी नोटिसें सामने आ गईं लेकिन इन सबके बीच एक सवाल आज भी खड़ा है आखिर आग लगी कैसे? यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और शायद सबसे असुविधाजनक भी. क्या हम कारण जानना ही नहीं चाहते? हमारे देश में जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो प्रशासनिक प्रतिक्रिया लगभग तय होती है.
पहले संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं. फिर मुआवजे की घोषणा होती है. उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां होती हैं. कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होती है. जांच समिति बनती है और धीरे-धीरे मामला सार्वजनिक स्मृति से गायब हो जाता है.
लेकिन दुर्घटना विज्ञान का पहला सिद्धांत कहता है कि किसी भी त्रासदी को रोकने का रास्ता उसके मूल कारण को समझने से निकलता है. अगर हमें यह नहीं पता कि आग किस वजह से लगी तो हम अगली आग को कैसे रोकेंगे?
क्या यह शॉर्ट सर्किट था? क्या किसी दुकान में ज्वलनशील सामग्री रखी थी? क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी थी? क्या किसी इलेक्ट्रिकल लोड ने आग को जन्म दिया? या फिर किसी मानवीय लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक गिरफ्तारियां केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई बनकर रह जाती हैं.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग में आपातकालीन निकास नहीं था. पूरी इमारत के लिए केवल एक सीढ़ी थी जो प्रवेश और निकास दोनों का काम करती थी. ऐसी स्थिति में आग लगने पर लोगों के पास बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा.
यही वजह है कि कई बच्चे खिड़कियों से कूदने को मजबूर हुए. कई धुएं में फंस गए. कुछ ने खुद को कमरों और शौचालयों में बंद कर लिया लेकिन घना धुआं उनके पास तक पहुंच गया. सवाल यह है कि क्या यह इमारत अचानक मौत का जाल बन गई थी? तो इसका जवाब नहीं है. ऐसी इमारतें सालों में बनती हैं.
नियमों की अनदेखी धीरे-धीरे होती है. निरीक्षण कागजों पर होते हैं. अवैध निर्माण धीरे-धीरे वैध दिखने लगता है और फिर एक दिन कोई चिंगारी पूरी व्यवस्था की पोल खोल देती है.
हादसे के बाद भवन मालिक और संस्थान संचालकों की गिरफ्तारी हुई है. ये जरूरी भी है. लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? अगर किसी भवन में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था तो इसकी जानकारी किसे होनी चाहिए थी? स्थानीय विकास प्राधिकरण को? फायर विभाग को? बिजली विभाग को? नगर निकाय को?
फिर सवाल उठता है कि सालों तक यह सब कैसे चलता रहा? क्या किसी निरीक्षण में कमियां नहीं मिलीं? अगर मिलीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई हुई तो उसका पालन क्यों नहीं कराया गया? दरअसल हमारे देश में कई बार दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी अनुमति देने वाली व्यवस्था होती है.
इस घटना की जांच सिर्फ यह पता लगाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि आग कहां से शुरू हुई. जांच टीम को यह भी देखना होगा कि वह इमारत उस हालत तक पहुंची कैसे. कई रिपोर्टों में संकेत मिले हैं कि भवन को लेकर पहले भी आपत्तियां और नोटिस मौजूद थे.अब सवाल यह है कि अगर अनियमितताएं पहले से ज्ञात थीं, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया?
भारत में अक्सर नियमों की कमी नहीं होती.कमी होती है उनके पालन की. सूरत के कोचिंग सेंटर हादसे से लेकर दिल्ली के होटल अग्निकांड तक और अब लखनऊ तक पैटर्न लगभग एक जैसा दिखाई देता है अवैध निर्माण, कमजोर निगरानी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और हादसे के बाद कार्रवाई.
ये सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है. कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में आग की एक बड़ी घटना ने कई लोगों की जान ले ली थी. उसके बाद भी यही चर्चा हुई थी कि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ. अब लखनऊ में वही सवाल दोबारा खड़ा है. हर बार हादसे के बाद बुलडोजर निकलते हैं.
हर बार नोटिस जारी होते हैं. हर बार अधिकारी निलंबित होते हैं लेकिन अगर यही काम हादसे से पहले हो जाए तो शायद कई परिवार उजड़ने से बच सकते हैं. किसी भी प्रशासन की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उसने हादसे के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई की बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसने हादसा होने से पहले कितनी प्रभावी रोकथाम की.
इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें मारे गए ऐसे युवा थे जो अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे. कोई एनीमेशन सीख रहा था, कोई कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रहा था, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था.
उनके परिवारों ने उन्हें घर से इसलिए भेजा था कि वे अपना भविष्य बना सकें.किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक ऐसी इमारत में बैठना पड़ेगा जहां आग लगने की स्थिति में बच निकलने का रास्ता ही नहीं होगा. इसलिए यह सिर्फ अग्निकांड नहीं है. यह भरोसे का संकट भी है.
आज पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, निलंबन हो चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन आग लगने की वास्तविक वजह अब भी स्पष्ट नहीं है. जब तक इस प्रश्न का वैज्ञानिक और पारदर्शी उत्तर सामने नहीं आता तब तक यह आशंका बनी रहेगी कि हम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं. क्योंकि आग केवल एक इमारत में नहीं लगी थी.
आग उस सोच में लगी थी जिसमें नियमों को औपचारिकता समझा जाता है. आग उस व्यवस्था में लगी थी जिसमें निरीक्षण कागजों पर ज्यादा होते हैं और जमीन पर कम. आग उस प्रशासनिक संस्कृति में लगी थी जिसमें कार्रवाई अक्सर हादसे के बाद शुरू होती है और जब तक इन आगों को नहीं बुझाया जाएगा तब तक देश के किसी भी शहर में अगली त्रासदी सिर्फ समय का इंतजार होगी.
लखनऊ की इस घटना के बाद देश को सिर्फ दोषियों की सूची नहीं चाहिए. देश को उस एक सवाल का जवाब चाहिए, जिससे भविष्य की जानें बच सकती हैं आखिर आग लगी कैसे?