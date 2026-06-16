/इंसानियत शर्मसार! बेटियों ने जमीन हड़पी, बेटे ने लाश से लगवाया अंगूठा... बेबस बुजुर्ग की दर्दनाक कहानी

DNA Analysis: जीते जी जिस पिता को बेसहारा छोड़कर मंदिर में रहने को मजबूर कर दिया गया, मरने के बाद भी उस देह को शांति नसीब नहीं हुई. मलिहाबाद के खड़ौहा गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग छत्रपाल सिंह की मौत के बाद जो वीडियो सामने आया है, वह केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक गिरावट का गवाह है.बेटियों ने जमीन हड़पकर बेदखल कर दिया और बेटे ने पिता के शव से बैंक के पैसों के लिए जबरन अंगूठा लगवा लिया.. क्या आज की पीढ़ी के लिए रिश्ते सिर्फ संपत्ति और वसीयत तक सीमित रह गए हैं? जानिए इस दर्दनाक घटना की पूरी पड़ताल...
इस मामले के विश्लेषण की शुरुआत हम महाभारत के शांति पर्व के एक विचार से करेंगे. महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि "मृत्यु शय्या पर पड़े हुए शत्रु का भी न तो उपहास करना चाहिए और न ही उसका अपमान करना चाहिए. अंत समय में सभी जीवों पर केवल दया करना ही सनातन धर्म है."
लखनऊ के मलिहाबाद से सामने आए इस मामले ने संवेदनशीलता और पुत्र धर्म की न्यूनतम सीमा को भी तार-तार कर दिया है. आरोप है कि एक पिता का मृत शरीर जमीन पर रखा था. ऐसे में पुत्र का कर्तव्य था कि वह सम्मान से अपने पिता को अंतिम विदाई दे. लेकिन पुत्र ने जो किया, उसने पिता-पुत्र के रिश्ते की हर मर्यादा को खंडित कर दिया. अब हम जो बताने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये किसी एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है. ये हमारी-आपकी, पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी और त्रासदी है.
घर में किसी बुजुर्ग का निधन होने पर विधि-विधान से उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है. लेकिन पिता छत्रपाल सिंह की मृत्यु होने पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था. शव जमीन पर रखा गया. घरवाले, गांववाले और रिश्तेदार अंतिम विदाई देने के लिए जुटे, लेकिन बेटे महेंद्र ने क्या किया? पहले मृत पिता के अंगूठे का निशान कागजात पर लिया. सोचिए, ये कैसी संवेदनहीनता है. एक पुत्र को पिता के अंतिम संस्कार की चिंता नहीं है, चिंता है तो पिता को चिता पर जलाने से पहले दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लेने की. मतलब एक समाज के तौर पर कहां पहुंच गए हैं हम.
वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में कहा गया है कि "मृत्यु के साथ ही सारे वैर समाप्त हो जाते हैं. मृतकों का आदरपूर्वक संस्कार करो." महर्षि वाल्मीकि ने ये बात रावण के संदर्भ में कही थी. यानी मृत्यु के बाद दुश्मनों का भी अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए. लेकिन खड़ौहा के छत्रपाल सिंह के साथ बेटे महेंद्र ने जो किया, वो सम्मान नहीं, अनादर भी नहीं, निकृष्टता का नया साक्ष्य है. वो कैसा दिमाग है, जो पिता के मृत शरीर से भी अपना हित साधने की सोचता है.
अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से दस्तावेज हैं, जिन पर महेंद्र मृत पिता के अंगूठे का निशान ले रहा था. दरअसल, मृतक छत्रपाल सिंह ने पोस्ट ऑफिस और बैंक में कुछ पैसा जमा किया था. आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद इन पैसों पर दावा करने के लिए बेटे महेंद्र ने कागजात पर अंगूठे का निशान लिया.
सोचिए, अगर छत्रपाल सिंह को अपनी विरासत बेटे महेंद्र को देनी होती, तो क्या वो सचेत रहते, सभी दस्तावेज साइन कर उसे नहीं देते. जरूर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया, इसे भी समझिए.
जब छत्रपाल सिंह जीवित थे, तब न तो बेटे और न ही बेटियों ने उनकी सेवा की और मृत्यु के बाद जो हुआ, उसने तो मानवीय गरिमा और मृतक की मर्यादा को टुकड़े-टुकड़े कर दिया. छत्रपाल सिंह की 4 संतानें हैं. सबने उनके साथ सिर्फ कपट किया, उन्हें छला.
बेटे और बहू से नाराज छत्रपाल सिंह ने अपनी 3 बीघा जमीन तीन बेटियों के नाम कर दी. उम्मीद थी कि जीवन के अंतिम समय में बेटियां सहारा बनेंगी, लेकिन बेटियों ने जमीन बेच दी और माता-पिता को अपने घर से निकाल दिया. सोचिए, बेटियों ने पिता से जमीन लेकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया. और बेटे ने जमीन के लिए मरे हुए पिता से अंगूठा लगवा लिया.
अब बहू लक्ष्मी कह रही है, उसके पति महेंद्र ने नहीं, बेटियों ने पाप किया था.
कहा जाता है, बेटियां पिता के ज्यादा करीबी होती हैं, लेकिन यहां तो बेटियों ने संपत्ति मिलने के बाद पिता के विश्वास को आघात पहुंचाया. इस कपट से आहत छत्रपाल कोर्ट गए. बेटियों के खिलाफ केस किया. छत्रपाल ने आरोप लगाया कि बेटियों ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली. बेटियों ने कहा कि उन्होंने पिता से जमीन किस्तों पर खरीदी, लेकिन कोर्ट में बेटियां जमीन के बदले पैसों के लेन-देन का कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं.
बेटे से नाराजगी और बेटियों के हाथों छले जाने के बाद बुजुर्ग छत्रपाल और शांति देवी गांव के मंदिर में रहने लगे. मृत्यु से कुछ दिन पहले छत्रपाल की सेहत खराब हुई, तो गांववालों के दबाव में बेटा उन्हें घर लाया, लेकिन यहां भी संबंधों पर संपत्ति का लोभ भारी पड़ा. मृत्यु के बाद बेटे को पिता के सम्मानपूर्वक संस्कार की फिक्र नहीं थी, चिंता थी उनके बचे हुए पैसों की. सुनिए बेटे महेंद्र के आचरण पर गांववाले क्या कह रहे हैं.
आचार्य चाणक्य का विचार है कि "वही पुत्र सच्चा है, जो माता-पिता की आज्ञा माने, जीवित रहते सम्मान दे, मृत्यु के बाद पिंडदान और अंतिम संस्कार करे." सनातन संस्कार में माता-पिता को देवतुल्य माना जाता है. लेकिन आज हम बहुत वेदना के साथ कह रहे हैं, समाज का एक हिस्सा विचारों के रसातल में पहुंच गया है.
DNA में पिछले 8 दिन में तीन ऐसी खबरें हमें बतानी पड़ी हैं, जो मूल्यहीन होते समाज और शून्य होते रिश्तों के साक्ष्य हैं.
6 अगस्त को हमने बताया कि सोनीपत के वृद्धाश्रम में पिता को अंतिम विदाई देने 3 में से कोई बेटी नहीं आई. एक बेटी वीडियो कॉल पर पूछती रही, अंतिम संस्कार में कितना समय लगेगा. पिता के अस्थि विसर्जन में भी कोई बेटी नहीं पहुंची.
11 अगस्त को हमने बताया था कि भोपाल के वृद्धाश्रम में घनश्याम मालवीय को लावारिस की तरह विदाई दी गई. उनकी कोई संतान अंतिम संस्कार में नहीं आई. मलिहाबाद में जो हुआ, वो आप देख रहे हैं.
सोचिए, क्या हो रहा है. ये डराने वाली तस्वीर है. हमें अपने आसपास के लोगों से संवाद करने की जरूरत है. ये समझने और समझाने की जरूरत है कि संस्कार और संबंध स्थायी होते हैं. उन्हें बचाना हमारा दायित्व है. संस्कार और संबंध बचेंगे, तभी समाज बचेगा और हम भी बचेंगे.