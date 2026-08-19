4 सेकंड, 3 गोलियां और खौफनाक सन्नाटा! लुधियाना के पॉश इलाके में पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' ने ली जिम्मेदारी

Ludhiana Pizza Outlet Firing: पंजाब का औद्योगिक शहर लुधियाना देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा. जानकारी के अनुसार, शहर के बेहद पॉश और व्यस्त माने जाने वाले भाई रणधीर सिंह नगर (BRS Nagar) स्थित एक पिज्जा आउटलेट में बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया. हमलावरों ने आउटलेट में घुसकर महज 4 सेकंड के भीतर 3 राउंड गोलियां दागीं और मौके से फरार हो गए. इस खौफनाक वारदात का CCTV फुटेज सामने आते ही इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, घटना के कुछ ही घंटों बाद 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी भी दी है.
Ludhiana, Punjab: Late-night firing was reported at a pizza outlet in the Bhai Randhir Singh Nagar area. A social media page named 'Gopi Lahoria Group' claimed responsibility for the attack on Instagram. CCTV footage showed the attackers entering the shop and firing three rounds.… pic.twitter.com/eDKqfn6PQb
— IANS (@ians_india) August 19, 2026
वारदात देर रात भाई रणधीर सिंह नगर के जे-ब्लॉक स्थित 'पिज्जा फ्रॉम मैक्सिको' आउटलेट पर हुई. उस वक्त आउटलेट में सामान्य दिनों की तरह लोग मौजूद थे. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर अचानक आउटलेट के अंदर दाखिल होते हैं. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या संभलने की कोशिश करता, शूटरों ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक तीन गोलियां दाग दीं. गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और आउटलेट के भीतर चीख-पुकार मच गई. वारदात को 3 से 4 सेकंड में अंजाम देकर शूटर हवा में हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकले.
#Breaking: Firing at a pizza outlet in the posh BRS Nagar area of #Ludhiana .
An Instagram page named 'Gopi Lahoriya Group' has claimed responsibility for the incident.
The police have registered an FIR and begun investigating the CCTV footage and social media post.
#Punjab pic.twitter.com/kWIdnjHgYT
— International Leaks (@Internl_Leaks) August 19, 2026
वारदात के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सामने आई, जिसने पुलिस महकमे के कान खड़े कर दिए हैं. 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' (Goppi Lahoriya Group) नाम के अकाउंट से की गई पोस्ट में इस फायरिंग की सीधी जिम्मेदारी ली गई. पोस्ट में बेखौफ अंदाज में लिखा गया कि मैं गोपी लाहोरिया... कल रात पिज्जा फ्रॉम मैक्सिको, जे ब्लॉक लुधियाना में फायरिंग हुई, वो हमने करवाई है. इतना ही नहीं, पोस्ट में आगे जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) और फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने का जिक्र करते हुए लिखा गया कि यह सिर्फ एक 'छोटा सा ट्रेलर' था. पोस्ट के अंत में जानलेवा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर बात नहीं मानी गई, तो अगली गोली सीधे माथे पर मारी जाएगी.
फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की आला टीमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोल बरामद किए हैं और आसपास के तमाम रास्तों के CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि शूटरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके.
पुलिस का प्राथमिक फोकस दो मुख्य बिंदुओं पर है. CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों के चेहरे और उनके स्थानीय नेटवर्क को ट्रैक किया जा रहा है. पुलिस का साइबर सेल यह पता लगाने में जुटा है कि वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट किस आईपी एड्रेस और लोकेशन से की गई है, ताकि पोस्ट की सत्यता और असली साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सके.
पॉश इलाके में सरेआम हुई इस वारदात ने शहर के कारोबारियों और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. पंजाब में गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी के लिए इस तरह की 'टारगेटेड फायरिंग' के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस का दावा है कि मामले के तार बहुत जल्द सुलझा लिए जाएंगे और हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.