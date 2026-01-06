Advertisement
trendingNow13065874
Hindi Newsदेशखेलों को बढ़ावा दे रही आप की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े

खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े

Punjab news: पंजाब ने 69वें नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी की. 69वें नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी के साथ पंजाब स्कूल स्पोर्ट्स के लिए नेशनल हब बन रहा है. लुधियाना में 1,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं. एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने इवेंट का उद्घाटन किया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े

चंडीगढ़, 6 जनवरी 2026: पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का ऑफिशियली उद्घाटन किया, जिससे एक बड़े नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा एथलीट आ रहे हैं. 6 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले इन गेम्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विद्या भारती स्कूलों की टीमों के साथ हिस्सा ले रहे हैं.

लोगों को संबोधित करते हुए, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, '69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान, लड़कों और लड़कियों के लिए जूडो अंडर-14, लड़कियों और लड़कों के लिए ताइक्वांडो अंडर-14, लड़कों और लड़कियों के लिए गतका अंडर-19 के कॉम्पिटिशन होंगे.' उन्होंने आगे कहा कि मैच शहर भर में कई जगहों पर होंगे, उन्होंने कहा, 'ये कॉम्पिटिशन BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PAU लुधियाना और PAU, लुधियाना के ओपन एयर थिएटर में होंगे.'

इस इवेंट को पंजाब और होस्ट शहर के लिए गर्व की बात बताते हुए, एस हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 'यह पंजाब और लुधियाना के लिए बहुत गर्व की बात है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स यहां हो रहे हैं. पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब 1,000 खिलाड़ी और 350 से ज़्यादा कोच आए हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन ने हिस्सा लेने वालों के लिए पूरे इंतज़ाम किए थे, उन्होंने कहा, 'ठंड के मौसम के बावजूद, रहने, खाने और आने-जाने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं. सिक्योरिटी के लिए PCR टीमें तैनात की गई हैं और खेल के मैदानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं.'

fallback

खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार के फोकस के बारे में बताते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा, 'मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. पहले फेज़ में गांवों और शहरों में 3,100 खेल के मैदानों का कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि पंजाब के हर गांव का अपना खेल का मैदान हो.'

स्पोर्ट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग का ज़िक्र करते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 'बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी में बड़े पैमाने पर कोच रखे जा रहे हैं, और प्लेयर्स की डाइट भी बढ़ाई गई है ताकि वे ट्रेनिंग ले सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें.'

राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बात करते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा, 'पंजाब ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत पहली बार, जब कोई प्लेयर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स के लिए चुना जाता है, तो पंजाब सरकार चुने गए प्लेयर्स को एडवांस फाइनेंशियल मदद देती है. दूसरे राज्यों में मेडल जीतने के बाद ऐसे इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन पंजाब अपने प्लेयर्स को एडवांस में सपोर्ट करता है, और इस पॉलिसी के लागू होने के बाद, पंजाब के जीते हुए मेडल्स की संख्या बढ़ी है.'

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आगे कहा, 'पंजाब के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाबियों की कप्तानी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय हॉकी टीम में पंजाबी खिलाड़ियों का मजबूत प्रतिनिधित्व यह दिखाता है कि पंजाब खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पुरानी पहचान को फिर से हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहा है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस