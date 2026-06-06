/अचानक 2 हिस्सों में कैसे टूटी वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन? बाल-बाल बचे 1,200 यात्री; कौन है हादसे का जिम्मेदार

हादसे को लेकर फिरोजपुर डिवीजन के DRM संजीव कुमार ने जानकारी दी कि रेलवे के एक डब्बे की नॉर्मल एज तरकरीबन 25 साल मानी जाती है. यह घटना जिस कोच से संबंधित है उसकी अम्र केवल 15 साल ही है. उन्होंने बताया कि जब किसी मकैनिकल हिस्से में टूट-फूट होती है, तो आमतौर पर तेज आवाज आती है. ऐसे में केवल आवाज के आधार पर ही परिणाम तक पहुंचना ठीक नहीं होगा. इस पूरे मामले की टेक्निकल जांच की जा रही है. DRM के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगाया जाएगा कि क्या कपलर में कोई कमी थी या किसी अन्य कारणों से यह घटना हुई.