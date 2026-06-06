/अचानक 2 हिस्सों में कैसे टूटी वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन? बाल-बाल बचे 1,200 यात्री; कौन है हादसे का जिम्मेदार

Ludhiana Train Accident: पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार ( 6 जून 2026) को एक बड़ा रेल हादसा टला. बता दें कि यहां जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी जा रही लगभग 1,200 यात्रियों से भरी 'न्यू दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन' का एक डिब्बा अचानक अपने-आप दूसरे डिब्बे से अलग हो गया. इसके चलते यात्रियों में अफरा-तफरा मच गई. लोग घबराकर कोचों से बाहर निकलने लगे. यह घटना तह हुई जब स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही थी और अचानक एक डिब्बा डैमेज होकर अलग हो गया. माना जा रहा है कि यह घटना बाथरूम वाली तरफ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हुआ.
राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ. वहीं रेलवे ऑफिसर्स और रेस्क्यू टीम घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गए.
डैमेज हुए डब्बे का निरीक्षण किया जा रहा है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. रेलवे प्रशासन भी तकनीकी खराबी की वजह जानने के लिए मामले की पूरी जांच में जुटी है.
Police personnel and railway officials inspect the damaged Delhi–Shri Vaishno Devi Katra Special train coach after it split into two parts at Platform No. 2 of Ludhiana Railway Station on Saturday. pic.twitter.com/Pb4tkXM8AV
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) June 6, 2026
राहत की बात ये थी कि रवाना होने के दौरान ट्रेन की स्पीड बेहद कम थी, वह स्टेशन से बाहर ही निकल रही थी. ऐसे में बड़ा हादसा होते-होते टला. अगर ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही होती, तो शायद स्थिति और गंभीर हो सकती थी.
घटना को लेकर लुधियाना के ADCP समीर वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या ब्लास्ट की कोई बात सामने नहीं आई है.
ADCP के मुताबिक, ट्रेन के स्टेशन से आगे बढ़ते समय 2 डब्बों को जोड़ने वाला कपलर अचानक टूट गया, जिसके चलते एक कोच दूसरे कोच से अलग हो गई. उन्होंने कहा कि यह टेक्निकल एक्सीडेंट है और किसी तरह का धमाका नहीं हुआ है. टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कपलर टूटने की वजह क्या थी.
हादसे को लेकर फिरोजपुर डिवीजन के DRM संजीव कुमार ने जानकारी दी कि रेलवे के एक डब्बे की नॉर्मल एज तरकरीबन 25 साल मानी जाती है. यह घटना जिस कोच से संबंधित है उसकी अम्र केवल 15 साल ही है. उन्होंने बताया कि जब किसी मकैनिकल हिस्से में टूट-फूट होती है, तो आमतौर पर तेज आवाज आती है. ऐसे में केवल आवाज के आधार पर ही परिणाम तक पहुंचना ठीक नहीं होगा. इस पूरे मामले की टेक्निकल जांच की जा रही है. DRM के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगाया जाएगा कि क्या कपलर में कोई कमी थी या किसी अन्य कारणों से यह घटना हुई.