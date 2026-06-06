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अचानक 2 हिस्सों में कैसे टूटी वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन? बाल-बाल बचे 1,200 यात्री; कौन है हादसे का जिम्मेदार

Ludhiana Vaishno Devi Special Train Accident: जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी के लिए रवाना हो रही एक स्पेशल ट्रेन आज पंजाब के लुधियाना में किसी बड़े हादसे का शिकार होते-होते बची. ट्रेन रवाना ही हो रही थी कि अचानक उसका एक डिब्बा अलग हो गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 06, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:44 PM IST
अचानक 2 हिस्सों में कैसे टूटी वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन? बाल-बाल बचे 1,200 यात्री; कौन है हादसे का जिम्मेदार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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