Lufthansa flight: हैदराबाद लैंड करने वाली आसमान में ही क्यों मंडराती रही लुफ्थांसा प्लाइट? यू-टर्न लेकर जर्मनी लौटी तो उठ रहे कई सवाल

Lufthansa flight to Hyderabad returns: हैदराबाद के लिए रविवार को फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरने वाली लुफ्थांसा की फ्लाइट (LH752) को बीच रास्ते से यू-टर्न लेकर वापस फ्रैंकफर्ट लौटना पड़ा. समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, इस बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर ने उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वापसी की. हालांकि, फ्लाइट के लौटने की सटीक वजह अभी तक साफ नहीं हुई है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली लुफ्थांसा की फ्लाइट LH752 को रविवार शाम को बीच रास्ते से यू-टर्न लेकर वापस फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट लौटना पड़ा. ये फ्लाइट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दोपहर करीब 2:15 बजे रवाना हुई थी और इसे सोमवार सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था. लेकिन, कुछ घंटों की उड़ान के बाद विमान ने रास्ता बदल लिया और वापस जर्मनी लौट गया.

A Lufthansa flight to Hyderabad was forced to make a U-turn and return to land at Frankfurt Airport on Sunday evening. Flight LH752 departed from Germany and was scheduled to land at Hyderabad's Rajiv Gandhi International Airport early Monday.

