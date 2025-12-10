Advertisement
trendingNow13035495
Hindi Newsदेश

लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने फरार चल रहे अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा

Goa Fire Accident: गोवा पुलिस ने नाइट क्लब मामले से जुड़े एक और आरोपी अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया है. उसके खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था. जब पुलिस टीम उसके घर गई तो वह फरार मिला, जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. अब उसे नई दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Luthera Brothers: गोवा पुलिस ने बिर्च बाय रोमीओ लेन में हुए नाइट क्लब आग हादसे के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अजय गुप्ता, जो दिल्ली का निवासी है को दिल्ली से गिरफ्तार कर गोवा लाया गया है. इस मामले में पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था ताकि वह देश या राज्य से बाहर न भाग सकें. हालांकि, पुलिस की टीम जब उनके घर पहुंची, तो अजय गुप्ता वहां से गायब पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

लुथरा भाइयों पर शिकंजा

इस हादसे के बाद से फरार चल रहे लूथरा भाइयों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली के कारोबारी ये दोनों भाई गोवा में कई लग्जरी नाइट क्लब और रेस्तरां चलाते थे. हादसे के तुरंत बाद, लूथरा भाइयों ने बैंकॉक भागने में सफलता पाई थी. अब गोवा पुलिस और केंद्र सरकार इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की प्रक्रिया में हैं ताकि इनकी लोकेशन और गतिविधियों का पता लगाया जा सके. इसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस और एक्सट्राडिशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें क्या है पूरा मामला?

नाइट क्लब हादसा 6-7 दिसंबर की रात का है जब गोवा के बिर्च बाय रोमीओ लेन स्थित एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के तुरंत बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया था. प्रारंभिक जांच में आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया था लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि आग परिसर में रखे पटाखों के कारण लगी थी. इस घटना ने देशभर में हलचल मचाई और नाइट क्लबों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Goa Fire Accident

Trending news

पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
Jammu Kashmir
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
Jammu Kashmir
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
Goa Club Fire
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता