लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने फरार चल रहे अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा

Luthera Brothers: गोवा पुलिस ने बिर्च बाय रोमीओ लेन में हुए नाइट क्लब आग हादसे के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अजय गुप्ता, जो दिल्ली का निवासी है को दिल्ली से गिरफ्तार कर गोवा लाया गया है. इस मामले में पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था ताकि वह देश या राज्य से बाहर न भाग सकें. हालांकि, पुलिस की टीम जब उनके घर पहुंची, तो अजय गुप्ता वहां से गायब पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

लुथरा भाइयों पर शिकंजा

इस हादसे के बाद से फरार चल रहे लूथरा भाइयों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली के कारोबारी ये दोनों भाई गोवा में कई लग्जरी नाइट क्लब और रेस्तरां चलाते थे. हादसे के तुरंत बाद, लूथरा भाइयों ने बैंकॉक भागने में सफलता पाई थी. अब गोवा पुलिस और केंद्र सरकार इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की प्रक्रिया में हैं ताकि इनकी लोकेशन और गतिविधियों का पता लगाया जा सके. इसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस और एक्सट्राडिशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी.

जानें क्या है पूरा मामला?

नाइट क्लब हादसा 6-7 दिसंबर की रात का है जब गोवा के बिर्च बाय रोमीओ लेन स्थित एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के तुरंत बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया था. प्रारंभिक जांच में आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया था लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि आग परिसर में रखे पटाखों के कारण लगी थी. इस घटना ने देशभर में हलचल मचाई और नाइट क्लबों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.