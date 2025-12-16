थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी गोवा पुलिस, देखें Video

Luthra Brothers: गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में 6 दिसंबर को हुई भीषण अग्निकांड के मामले में थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए गए मालिक सौरभ और गौरव लूथरा भारत लौट रहे हैं. इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी जिनमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे जबकि 6 अन्य घायल हुए थे.

बता दें, थाईलैंड के बैंकॉक हवाई अड्डे से सामने आए एक वीडियो में दोनों भाइयों को अधिकारियों के साथ चलते हुए देखा गया. उत्तरी गोवा में क्लब में आग लगने के तुरंत बाद दोनों लूथरा भाई थाईलैंड भाग गए थे. भारत पहुंचते ही उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानांतरित किया जाएगा.

बता दें, घटना के कुछ दिनों बाद गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया और इंटरपोल ने भी उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था. गोवा सरकार के अनुरोध पर उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए थे. दिल्ली की अदालत ने हाल ही में लूथरा भाइयों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया जिससे उनकी हिरासत पर किसी प्रकार की अड़चन नहीं रही. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि क्लब के अंदर इस्तेमाल किए गए पटाखों के कारण आग लगी थी. अधिकांश पीड़ितों की दम घुटने से मौत हुई. अधिकारियों के अनुसार, क्लब के निकास द्वार संकरे थे और उस पर बना पुल छोटा होने के कारण लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत आई जिससे राहत कार्य में देरी हुई. दमकल गाड़ियां भी घटनास्थल से काफी दूर खड़ी थीं जिससे बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया. इस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई अब भारत में ही पूरी की जाएगी.