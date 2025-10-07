Advertisement
आम आदमी से करोड़पति... मैकेनिक और पेंटर ने लॉटरी में जीते 25 करोड़ से ज्यादा कैश, दीवाली से पहले घर आ गईं माता लक्ष्मी

दीवाली का त्योहार भले ही 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन उससे दो हफ्ते पहले ही माता लक्ष्मी ने दो भक्तों पर कृपा करते हुए दोनों को आम से खास यानी सीधे करोड़पति बना दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:50 AM IST
Lottery: दीवाली का त्योहार भले ही 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन उससे दो हफ्ते पहले ही माता लक्ष्मी ने दो भक्तों पर कृपा करते हुए दोनों को आम से खास यानी सीधे करोड़पति बना दिया. यहां बात पंजाब में एक मैकेनिक मनमोहन और केरल के एक पेंटर शरद नायर की जिनकी किस्मत ऐसी चमकी कि चंद दिनों के इंतजार में जिंदगी बदल गई. पंजाब के मैकनिक की डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है. मैकेनिक का परिवार खुशी से झूम रहा है. डेढ़ करोड़ की लॉटरी निकलने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है. परिवार ढोल की थाप पर भांगड़ा कर रहा है और खुशी से झूम रहा है.

करोड़पति बना मोटर मैकेनिक

मनमोहन नाम के व्यक्ति की फाजिल्का जिले के जलालाबाद में वर्कशॉप है जहां गाड़ियां ठीक होती हैं. मनमोहन ने फाजिल्का से फोन करके लॉटरी संचालक से लॉटरी मंगवाई थी. मनमोहन सिंह ने 200 रुपये की लॉटरी खरीदी थी जो डेढ़ करोड़ की निकली है. मनमोहन ने कहा कि लॉटरी के इस पैसे से वो इलाके के गरीबों की मदद करेंगे.

पेंटर की खुल गई किस्मत

केरल के अलप्पुझा ज़िले के रहने वाले शरद नायर की किस्मत थिरुवोनम लॉटरी में खुल गई है. उन्होंने इस लॉटरी का पहला पुरस्कार, 25 करोड़ रुपये, जीता है. शरद नायर ने अपना विजयी टिकट सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की थुरवूर शाखा में जमा कराया. उन्होंने बताया कि जब 3 अक्टूबर को लॉटरी के परिणाम घोषित हुए, तो शुरुआत में उन्हें अपनी जीत पर विश्वास ही नहीं हुआ. नायर ने मुस्कराते हुए कहा कि वे नियमित रूप से लॉटरी टिकट नहीं खरीदते, लेकिन इस बार उन्होंने बस यूं ही टिकट लिया था और वह उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ.

अब दोनों के परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं. सभी परिजन पूजा पाठ और दान पुण्य करने की तैयारी में हैं ताकि करोड़ों रुपये कैश जीतने के बाद उनके परिवार पर भविष्य में किसी भी तरह के संकट, कष्ट और दुख से बचा रहे.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Lottery

Trending news

