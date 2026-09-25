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पंजाब में AAP का डोर-टू-डोर कैंपेन: लोगों के बीच पहुंचे विधायक, गिनाए साढ़े चार साल के 'मान के मुनाफे'

आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को बताने निकली है कि पिछले साढ़े चार साल में भगवंत मान सरकार ने उनके लिए क्या-क्या किया. 'मान के मुनाफे' नाम से शुरू हुए इस डोर-टू-डोर कैंपेन में पार्टी के नेता और विधायक सीधे जनता की चौखट पर दस्तक देकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं.

Written ByZee News DeskEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 25, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:14 PM IST
पंजाब में AAP का डोर-टू-डोर कैंपेन: लोगों के बीच पहुंचे विधायक, गिनाए साढ़े चार साल के 'मान के मुनाफे'
Image Credit: AAP नेताओं ने घर-घर जाकर दिया मान सरकार के कामकाज का ब्योरा

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