पंजाब में AAP का डोर-टू-डोर कैंपेन: लोगों के बीच पहुंचे विधायक, गिनाए साढ़े चार साल के 'मान के मुनाफे'

आप नेताओं ने लोगों को बताया कि 'मान के मुनाफे' अभियान कोई चुनाव प्रचार नहीं है, बल्कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए कामों को पेश करने का प्रयास है. उन्होंने बताया कि मुफ्त बिजली से अधिकतर घरों के बिजली बिल शून्य आने से परिवारों को फायदा हुआ है, जबकि आम आदमी क्लिनिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत किया गया है.