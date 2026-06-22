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1 जुलाई से महिलाओं के खातों में आएंगे 3 महीने के पैसे, CM मान बोले- 'मांवां-धीयां सत्कार योजना' से 97% महिलाओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है. इसके तहत पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 22, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:59 PM IST
1 जुलाई से महिलाओं के खातों में आएंगे 3 महीने के पैसे, CM मान बोले- 'मांवां-धीयां सत्कार योजना' से 97% महिलाओं को मिलेगा लाभ

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