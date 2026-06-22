कांग्रेस पर भी हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी पंजाब में लगातार कमजोर होती जा रही है और उसके पास राज्य के विकास के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है. सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है. किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. अब तक इस योजना के अंतर्गत लोगों को 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज मिल चुका है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पंजाब को 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.