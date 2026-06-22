पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 'मांवां-धीयां सत्कार योजना' के तहत पहली जुलाई से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे सम्मान राशि भेजी जाएगी. योजना के तहत पहली किस्त के रूप में तीन महीने की राशि एक साथ जारी की जाएगी.
फतेहगढ़ साहिब के गांव चनारथल कलां में आयोजित 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पहली किस्त में 4500 रुपये मिलेंगे. वहीं अन्य सभी श्रेणियों की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने के हिसाब से 3000 रुपये दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली जुलाई को 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं के मोबाइल फोन पर उनके खातों में राशि जमा होने का संदेश पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि यह पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी.
मान ने दावा किया कि पंजाब की करीब 97% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 9,300 करोड़ रुपये का बजट रखा है. उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी देगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता समाज और परिवार दोनों को मजबूत बनाती है. जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो परिवारों की स्थिति बेहतर होती है और समाज का विकास तेज होता है.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वैध वोटों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकती है. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार किसी भी असली मतदाता का वोट कटने नहीं देगी. हर वैध वोटर की रक्षा की जाएगी.
पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री आम लोगों से दूर रहते थे और केवल सत्ता का लाभ उठाने में व्यस्त थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के नेताओं ने अपने पदों का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने के लिए किया और जनता की समस्याओं को नजर अंदाज किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों ने ऐसे नेताओं को कई बार नकारा है, जिन्होंने बारी-बारी से राज्य को लूटा. उन्होंने दावा किया कि अब पंजाब के लोग राजनीतिक प्रचार और झूठे वादों से प्रभावित नहीं होते.
शिरोमणि अकाली दल पर हमला बोलते हुए मान ने कहा कि उसके नेताओं का पंजाब की जमीनी हकीकत से कोई जुड़ाव नहीं है. उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का नाम लेते हुए कहा कि वे पंजाब के लोगों की समस्याओं और राज्य की वास्तविक परिस्थितियों को नहीं समझते.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने पंजाब को विकास की राह से भटकाया और युवाओं को नशे तथा बेरोजगारी की समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य को फिर से विकास की पटरी पर लाने के लिए लगातार काम कर रही है.
जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं परमात्मा का आभारी हूं, जिसने मुझे यह ऐतिहासिक कानून लागू करने का अवसर दिया. पिछली सरकारों के दौरान जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, तब दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालुओं और सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची.
उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मुझे कानूनी विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने की समझ और शक्ति प्रदान की. हमने इस कानून का मसौदा पूरी सावधानी और गहराई से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई संशोधन या कानूनी खामी इसे कमजोर न कर सके. यह कानून समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसा घृणित अपराध करने का साहस न कर सके.
उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग यह कहकर सजा से बचते रहे हैं कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. ऐसी दलीलों का अक्सर जवाबदेही से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और अपराधी खुलेआम घूमते रहे. हमने कानून बनाते समय इस मुद्दे को गंभीरता से ध्यान में रखा है.
ऐसे दावों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई वास्तव में मानसिक रूप से बीमार है, तो वह केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही क्यों निशाना बनाता है? वह रेल इंजन के नीचे क्यों नहीं आ जाता या बिजली की तारों को क्यों नहीं पकड़ता? सच्चाई यह है कि ऐसी अनेक घटनाएं जानबूझकर और सुनियोजित ढंग से की गई थीं. इसीलिए हमने कानून में यह प्रावधान शामिल किया है कि यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से मानसिक रोगी घोषित किया गया हो, तो उसके माता-पिता, अभिभावक या देखभाल करने वाले भी आपराधिक आरोपों का सामना करेंगे. सजा से बचने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ढील नहीं होगी.
अकाली नेतृत्व पर एक और हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने कभी भी ऐसा कानून बनाने के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई. सच्चाई यह है कि उनके इरादे ही गलत थे. उनके कार्यकाल में बेअदबी की घटनाएं हुईं और वे न्याय दिलाने में पूरी तरह विफल रहे. उन्होंने ऐसी घटनाओं को इसलिए होने दिया क्योंकि वे उनसे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपनी गलतियां स्वीकार कीं, लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से उनसे मुकर गए. जो लोग तख्त के सामने झूठ बोल सकते हैं, वे किसी के भी वफादार नहीं हो सकते. लोगों को ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए जिनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना और राज्य को लूटना है. अकालियों ने अपने निजी हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया. जत्थेदारों की नियुक्तियां अकालियों की पसंद और प्रभाव से की जाती हैं, इसलिए उनमें से कई राजनीति में सक्रिय हैं. इन लोगों के पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा नहीं है. उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह मुझे बदनाम करना है. हालांकि, लोग उनके वास्तविक चरित्र को जानते हैं और उनकी ऐसी नाटकबाजियों से कभी प्रभावित नहीं होंगे.
कांग्रेस पर भी हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी पंजाब में लगातार कमजोर होती जा रही है और उसके पास राज्य के विकास के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है. सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है. किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. अब तक इस योजना के अंतर्गत लोगों को 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज मिल चुका है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पंजाब को 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.