जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की प्रसिद्ध मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे, अबतक जारी है बचाव अभियान

Machail Mata Pilgrimage: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैल माता मंदिर की एक वार्षिक यात्रा निकाली जा रही है. बीते दिनों इस जिले के चसौती क्षेत्र में बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई थी.
Trending Photos
Kishtwar Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हर साल जुलाई के अंत से सितंबर की शुरुआत तक मचैल माता मंदिर की एक वार्षिक यात्रा निकाली जाती है. यह मंदिर माता चंडी का पवित्र धाम माना जाता है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं. बता दें कि बुधवार 20 अगस्त 2025 को मचैल माता तीर्थयात्रा के लिए पवित्र छड़ी चसौती क्षेत्र में पहुंची. ये वहीं इलाका है जहां बीते 14 अगस्त 2025 को बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. यहां पर अभी भी बचाव अभियान जारी है.
मचैल माता मंदिर वार्षिक यात्रा पर पड़ा असर
इस क्षेत्र में बाधा खड़ी करने वाले बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए छोटे-छोटे विस्फोट किए जा रहे है. वहीं बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटा है. तीर्थयात्रा में हिस्सा ले रहे श्रद्धालुओं ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया है. इसके लेकर वहां की निवासी सुनीता देवी ने कहा,' पिछले साल तक चादी का स्वागत संगीत और जश्न के साथ किया जाता था, लेकिन इस साल मेरे दिल में एक दर्द है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि हाल ही में क्या हुआ. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी आपदा नहीं होगी.'
ये भी पढ़ें- 95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एकसाथ मारा छापा
किसी का भी जीवित बचना असंभव: उमर अबदुल्ला
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने घटना को लेरकर कहा कि किश्तवाड़ की घटना में किसी को भी जीवित पाना असंभव हो सकता है, क्योंकि यह आपदा ग्लेशियल झीलों के टूटने के कारण नहीं, बल्कि बादल फटने के कारण हुई है. उन्होंने कहा,' लापता लोगों को जीवित पाना अब लगभग असंभव लग रहा है. इन परिस्थितियों में हम ज्यादा से ज्यादा शवों को निकालने और उन्हें उनके प्रियजनों को सौंपने का प्रयास करेंगे. अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किश्तवाड़ में जो आपदा आई वह बादल फटने के कारण हुई थी न कि हिमनद झील के टूटने के कारण.'
ये भी पढ़ें- साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर पीएम की मुहर
एक्सपर्ट्स की होगी नियुक्ति
अब्दुल्ला ने आगे कहा,' अब हमें संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त करनी होगी. कुछ महीने पहले रामबन में भी यही देखने को मिला था. उस समय आर्थिक नुकसान अधिक हुआ था और जान-माल का नुकसान कम हुआ था. इस बार जान-माल का नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति न आए या अगर ऐसा हुआ तो सरकार नुकसान कम करने के लिए क्या कदम उठा सकती है, इसके लिए हमें कुछ एक्सपर्ट्स की नियुक्ति करनी होगी और उनकी रिपोर्ट मंगवानी होगी.'
FAQ
किश्तवाड़ में बादल फटने से कितने लोगों की मौत हुई है?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 120 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
यह घटना कब हुई थी ?
यह घटना 14 अगस्त 2025 को हुई थी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.