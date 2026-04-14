ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड और AI निगरानी के साथ गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन

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Machail Mata Yatra 2026: भक्तों की आस्था का केंद्र मचैल माता का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है. पिछले साल 2025 के अगस्त में हुई भीषण बादल फटने की घटना में 60 से अधिक श्रद्धालुओं की जान चली गई थी. उस दुखद घटना के बाद इस साल प्रथम पूजा के साथ यात्रा की शुरुआत की गई. पहले ही दिन करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित की.
यात्रा से जुड़े सभी सुरक्षा और प्रबंधन इंतजाम एडीपीओ विजय भगत की निगरानी में प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं. प्रशासन ने इस बार किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए ग्राउंड लेवल पर कड़ी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की है.
पिछले साल की त्रासदी से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और आधुनिक प्रबंध किए हैं. इस बार सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. वहीं हर यात्री को RFID (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) कार्ड दिया जा रहा है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान उनकी ट्रैकिंग की जा सके.
पूरे यात्रा मार्ग पर AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो हर गतिविधि पर नजर बनाए रखेंगे. प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तेज़ी से किया जा सकेगा, यहां तक कि 20 मीटर तक मलबे के नीचे दबे व्यक्ति को भी खोजने की क्षमता विकसित की गई है.
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में साफ किया गया है कि इस बार श्री मचैल माता यात्रा के लिए पहले से ही पंजीकरण अनिवार्य है. बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. श्रद्धालु QR कोड स्कैन कर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं.
प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने में सहयोग करें और समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें.
प्रथम पूजा के शुभ अवसर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, आईजीपी जम्मू जोन भीम सेन, डीसी किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा और एसएसपी किश्तवाड़ नरेश सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रा के सुचारु संचालन पर संतोष जताया.
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