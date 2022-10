Indore Maulvi News: लड़की के साथ मौलवी करता था अश्लील हरकतें, शिकायत करने पर पैरेंट्स से की मारपीट

Madarsa Maulvi News: मध्य प्रदेश के इंदौर (indore madarsa teacher news) शहर में मदरसे में पढ़ने वाली 12 वर्ष की बालिका के साथ छेड़ छाड़ का मामला सामने आया है. बालिका के परिवार वालों ने मदरसे के 52 वर्षीय मौलवी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है. चंदन नगर थाने के इंस्पेक्टर अभय नेमा ने बताया कि पुलिस ने मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Pocso Act) एक्‍ट के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि मौलवी के दो बेटों ने पीड़िता के पिता और चाचा की कथित तौर पर पिटाई भी की थी. मदरसे में मौलवी बच्ची को पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकत करता था जैसे उसका हाथ पकड़ना या उसे अकेले कमरे में ले जाना.

मौलवी बालिका को कमरे में लेकर गया

बच्ची को सितंबर महीने में ही मदरसे में प्रवेश दिलवाया गया था. बच्ची ने अपने घर वालों को बताया है कि सबक सिखाने के दौरान मौलवी उसे एक कमरे में लेकर गया, वहां उसने गलत तरीके से छुआ. इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले जब वो दूसरी बालिकाओं के साथ मदरसे से निकल रही थी. उस समय भी मौलवी ने उसका हाथ पकड़ा था. इन दोनों घटनाओं के बारे में बच्‍ची ने अपने परिवार वालों को बताया.

शिकायत की तो लोहे की छड़ से पीटा

MP | A 15-year-old minor girl filed a complaint at Chandan Nagar PS accusing her Madrasa teacher, a 50-year-old Maulana, of molesting her, touching her private parts in a separate room where she's been going to study for 1-1.5 months: ADCP Indore Prashant Choubey (08.10) pic.twitter.com/a17ytjTmx2

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 9, 2022