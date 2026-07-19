/71 सैनिकों के साथ 9 टन का लॉजिस्टिक... कच्चे रास्तों पर भी आसानी से भरेगा उड़ान, जानिए C-295 एयरक्राफ्ट की खास बातें

भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो रही है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने शनिवार को गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के उस संयंत्र का दौरा किया, जहां देश में ही C-295 सैन्य परिवहन विमान तैयार किए जा रहे हैं. दौरे के बाद मंत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत में इस तरह के विमान बनते देखना गर्व का विषय है. उन्होंने विश्वास जताया कि देश तेजी से एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में भारतीय नागरिक भी पूरी तरह भारत में बने सिविल एयरक्राफ्ट में यात्रा करेंगे.
कुछ दिन पहले ही मंत्री ने अहमदाबाद के पास बन रहे धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रगति की जानकारी दी थी. उनके मुताबिक, परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि इस एयरपोर्ट पर बनने वाले अत्याधुनिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) हैंगर भविष्य में टाटा समूह की सेमीकंडक्टर परियोजना और एयरबस के रक्षा कार्यक्रमों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होंगे. यही सुविधाएं भारत में तैयार हो रहे C-295 विमानों के रखरखाव का प्रमुख केंद्र बनेंगी.
Proudly standing beside the first Made-in-India C-295 military transport aircraft.
Seeing India build aircraft like these at home is truly pic.twitter.com/wDkKWm5y7B
Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) July 18, 2026
C-295 एक मध्यम दूरी का, दो टर्बोप्रॉप इंजनों वाला सामरिक सैन्य परिवहन विमान है. इसका इस्तेमाल सैनिकों, सैन्य उपकरणों और राहत सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाने के लिए किया जाता है. भारत ने वर्ष 2021 में एयरबस के साथ लगभग 2.6 अरब डॉलर का समझौता किया था. इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के पुराने Avro-748 विमानों की जगह कुल 56 नए C-295 विमान शामिल किए जाएंगे.
C-295 एक आधुनिक और बहुउद्देशीय सैन्य परिवहन विमान है, जिसे मुश्किल हालात में भी भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों की वायु सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं. भारत भी अब अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इसी विमान को शामिल कर रहा है.
कम दूरी के रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम
इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह छोटे, कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकता है. यही कारण है कि इसे सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में मिशन के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है.
जवानों और सैन्य उपकरणों की तेज आवाजाही
C-295 एक बार में लगभग 71 सैनिक या करीब 9 टन तक का सैन्य सामान ले जा सकता है. जरूरत पड़ने पर इसमें हल्के सैन्य वाहन और अन्य जरूरी उपकरण भी ले जाए जा सकते हैं.
हर तरह के मिशन के लिए तैयार
यह विमान केवल सैनिकों की आवाजाही तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल मेडिकल इवैक्यूएशन (एयर एम्बुलेंस), राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, पैराट्रूपर्स को उतारने और कार्गो सप्लाई जैसे कई महत्वपूर्ण मिशनों में किया जा सकता है.
आधुनिक तकनीक से लैस
C-295 में डिजिटल कॉकपिट, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और अत्याधुनिक एवियोनिक्स दिए गए हैं. इससे पायलट खराब मौसम और रात के समय भी सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सकते हैं.
लंबी दूरी तक उड़ान
यह विमान बिना बार-बार ईंधन भरे लंबी दूरी तय कर सकता है. इसकी अधिकतम गति करीब 480 किमी प्रति घंटा है, जिससे यह तेजी से सैनिकों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम है.
वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से मई में पहला स्वदेशी C-295 विमान तैयार होकर बाहर आया था. इसके बाद 10 जून को इस विमान ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की. एयरबस ने इसे C-295 इंडिया प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि यह 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई मजबूती देने वाला कदम है. समझौते के अनुसार शुरुआती 16 विमान स्पेन के सेविल स्थित एयरबस प्लांट से तैयार होकर भारत आए, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण और असेंबली भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा की जा रही है.
एयरबस डिफेंस के अनुसार, C-295 कार्यक्रम कई मायनों में ऐतिहासिक है. पहली बार किसी सैन्य विमान का निर्माण भारत में निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जा रहा है.
इस परियोजना में एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ देशभर के कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) भी जुड़े हैं. ये कंपनियां विमान के विभिन्न पुर्जों का निर्माण कर रही हैं, जिससे घरेलू एयरोस्पेस सप्लाई चेन को भी मजबूती मिल रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में भी भारत में बने पहले C-295 विमान की पहली उड़ान का उल्लेख किया था. उन्होंने कहा था कि भारत में 40 C-295 विमान तैयार किए जा रहे हैं. इससे देश के MSMEs को नई ताकत मिलेगी, एयरोस्पेस उद्योग का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. रक्षा उत्पादन में स्वदेशी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ C-295 परियोजना भारत को वैश्विक एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी अहम मानी जा रही है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि भविष्य में भारत में बने सिविल एयरक्राफ्ट तैयार करने की राह भी आसान होगी.