DNA: भारत में 'अपनी दुकान' पर 'पाकिस्तानी सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA: भारत में 'अपनी दुकान' पर 'पाकिस्तानी सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?

Pakistan Products Selling in India: amazon.in वेबसाइट पर एक क्रीम लिस्टेड है, जिसके डिब्बे पर नाम नहीं दिख रहा है. प्रोडक्ट का नाम भी कुछ इस तरह लिखा है ORIGINAL DAY & NIGHT CREAM. इसे देखकर किसे पता चलेगा की ये कहां बनी है. इस क्रीम को पिछले एक महीने में 200 लोगों ने खरीदा भी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:51 PM IST
DNA: भारत में 'अपनी दुकान' पर 'पाकिस्तानी सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?

Pakistan Products in India: क्या आप अपने घर में कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो मेड इन पाकिस्तान हो, यानी पाकिस्तान में बनी हो. कोई आपको फ्री में भी मेड इन पाकिस्तान सामान देगा तो क्या उसका इस्तेमाल करेंगे? लेकिन कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पर मेड इन पाकिस्तान चीजें बेची जा रही हैं.

जब हमने मई में यह खबर दिखाई थी, तो इन पोर्टल्स पर एक्शन लेने की बात भी की गई थी. लेकिन आज चार महीने बाद भी पाकिस्तान में बने सामान भारत में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. क्या है ये पूरा सिंडिकेट और कैसे भारत के बाजार में पाकिस्तान के सामान की पैकिंग बदलकर उन्हें बेचा जा रहा है. चलिए आपको समझाते हैं.

पाकिस्तानी सामानों की हो रही बिक्री

एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, जिसकी टैगलाइन है 'आपकी अपनी दुकान'. लेकिन इसी अपनी दुकान पर खुलेआम, पाकिस्तानी सामान की बिक्री हो रही है. जो कंपनी खुद को भारत की अपनी दुकान कहती है वही कंपनी दुश्मन देश की चीजों को जो भारत में बैन है, उसे बेच रही है. सोचिए, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन खुलेआम हमारे देश में पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेच रही है. 

और ये सब तब हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबारी रिश्ता खत्म हो चुका है. जब दोनों देशों की सरकारों में कोई बात नहीं होती जब भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाते. इसके बाद भी अमेजन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है. क्या अमेजन जैसी विदेशी कंपनी हमारे देश की भावनाओं से बढ़कर है?

अमेजन पर भी मिल रहे पाक प्रोडक्ट्स

amazon.in वेबसाइट पर एक क्रीम लिस्टेड है, जिसके डिब्बे पर नाम नहीं दिख रहा है. प्रोडक्ट का नाम भी कुछ इस तरह लिखा है ORIGINAL DAY & NIGHT CREAM. इसे देखकर किसे पता चलेगा की ये कहां बनी है. इस क्रीम को पिछले एक महीने में 200 लोगों ने खरीदा भी है.

लेकिन हमने जब इसकी डीटेल्स चेक की तो पता चला कि ये क्रीम पाकिस्तान में बनी है. अमेजन पर हर प्रोडक्ट की COUNTRY OF ORIGIN यानी किस देश ये सामान आया है. वो लिखा होता है. इस क्रीम में लिखा है पाकिस्तान. यानी पाकिस्तान का सामान इस ऑनलाइन दुकान पर बेचा जा रहा है.

इस तरह के न जाने कितने प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट और इसके ऐप पर बिक रहे हैं. जब हमने और रिसर्च की तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिले जिनके तो नाम में भी सांकेतिक रूप से पाकिस्तान लिखा था, जैसे एक प्रोडक्ट पर PAK लिखा था. इसका मतलब क्या निकाला जाए. एक और प्रोडक्ट पर PAKISTA _ लिखा गया था. क्या ये सच में स्पेलिंग मिस्टेक है.. या फिर कोई संकेत.

अड्रेस में लिखा है महाराष्ट्र का पता

ऐसी एक दो नहीं बल्कि न जाने कितनी क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अमेजन की वेबसाइट पर बेची जा रही हैं. एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, जिसमें डिब्बे पर नाम साफ दिख रहा है. गोरे ब्यूटी क्रीम. गोरे जो असल में पाकिस्तान की कंपनी है लेकिन इसे वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में मेड इन इंडिया लिखकर बेचा जा रहा है. पिछले महीने इस क्रीम को 500 लोगों ने खरीदा भी है.

इस प्रोडक्ट के डिब्बे पर बाकायदा अड्रेस में भी दिया गया है, इसमें महाराष्ट्र का पता लिखा गया है.
लेकिन जब हमने इस ब्यूटी क्रीम के REVIEWS को पढ़ा तो इसमें एक यूजर ने दावा किया है कि ये उन्होंने मेड इन इंडिया ऑर्डर किया था, लेकिन जो सामान पहुंचा वो मेड इन पाकिस्तान था.. एक और शख्स ने लिखा है कि ये पाकिस्तानी आइटम है.

यहां एक दावा ये किया जा सकता है कि अमेजन एक इंटरनेशनल ब्रांड है. इसलिए पाकिस्तान के प्रोडक्ट इस पर बिक रहे हैं. लेकिन यहां हम आपको बता दें कि ये amazon.in यानी भारत के लिए बनाई गई वेबसाइट पर बिक रही है. इसके अलावा हमने ये भी चेक किया कि ये प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कि नहीं तो हमने ग्रेटर नोएडा का पिनकोड डाला और वेबसाइट ने बताया कि ये पाकिस्तानी क्रीम 20 सितंबर यानी शनिवार को पहुंच भी जाएगी.

ये तो हो गई अमेजन की बात. इसके अलावा एक और वेबसाइट है, जहां पाकिस्तान में बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं. meesho नाम की बेवसाइट पर भी ऐसे खूब सारे पाकिस्तानी क्रीम्स और लोशन बिक रहे हैं.

पहलगाम हमले के बाद 2 मई को भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यापार नहीं होगा यानी पाकिस्तान का बना कोई भी प्रोडक्ट तीसरे देश से होते हुए भी भारत में नहीं आएगा तो फिर अपने देश में बैठे वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का सामान ऑनलाइन दुकान पर बेच रहे हैं. पाकिस्तान में बनी इन चीजों को भारत में मंगवा कौन रहा है.

डीआरआई ने पकड़े थे 28 कंटेनर्स

अभी हाल ही में खबर आई कि 14 सितंबर को DRI मुंबई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर 12 करोड़ मूल्य के 800 मीट्रिक टन पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सूखे खजूर से लदे 28 कंटेनर्स को जब्त किया है.इन चीजों को UAE में निर्मित सामान बताकर भारत लाया जा रहा था. लेकिन जांच में ये पता चला है कि ये कंटेनर पाकिस्तान से वाया दुबई आए हैं. जांच में पता चला है कि ये पूरा नेक्सस पाकिस्तान, भारत और दुबई में बैठे अलग अलग नेटवर्क्स के जरिये किया जा रहा है.

इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में ही कुछ ऐसे गद्दार छिपे हैं जो दुश्मन मुल्क के प्रोडक्ट्स को भारत में लाकर बेच रहे हैं. लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है उसे ऐसे समझा जा सकता है कि इन चीजों से जो कमाई हो रही है उसका मुनाफा दुश्मन देश पाकिस्तान को हो रहा है. ऐसे में जरूरत है इस पूरे नेक्सस को जड़ से खत्म करने की. लेकिन इन वेबसाइट्स का क्या जो पाकिस्तान को मुनाफा पहुंचाने के लिए मंच दे रही हैं.

चेतावनी के बावजूद बिक रहे सामान

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर पाकिस्तान के सामानों की बिक्री को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी नेता निलोत्पल पांडे ने शिकायत भी की थी, जिसे लेकर जांच के आदेश भी दिए गए थे. ऐसे मामलों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक कहा था कि इसकी जांच होगी.

हमने ये मुद्दा चार महीने पहले उठाया था. इसके बाद जांच की बात की गई थी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दी थी. बावजूद इसके पाकिस्तान के सामान खुलेआम ऑनलाइन मार्केट पर बिक रहे हैं. खबर की शुरुआत में हमने पूछा था कि क्या आप मेड इन पाकिस्तान सामान खरीदेंगे लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं कि आप उस दुकान से सामान खरीदेंगे जो मेड इन पाकिस्तान सामान बेचता हो.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

