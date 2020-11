'Fit Badwani! Fit MP! Fit India' के साथ स्थापना दिवस का आगाज, PM ने दी शुभकामनाएं

बड़वानीः आज 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश की स्थापना के 64 साल पूरे हो गए हैं. आज ही के दिन राज्य को देश में अलग प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था. इसी अवसर पर बड़वानी के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जिले के कई लोगों के साथ मिलकर 25 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे फिट बड़वानी, फिट मध्य प्रदेश, फिट इंडिया के तहत ये रैली कर रहे हैं.

65वें स्थापना दिवस को बनाया खास

1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश को आज 64 साल पूरे हो गए हैं. इसी दिन को खास बनाने के लिए बड़वानी सहित कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए बड़वानी जिले के DM (कलेक्टर) ने सुबह ही आस-पास के क्षेत्रों से होकर 25 किलोमीटर की रैली की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को फिट बनाने के लिए हम सभी के योगदान की जरूरत है.

मध्य प्रदेश के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई।

Greetings to the people of MP on their Statehood Day. The state is making remarkable progress in key sectors and is making a long-lasting contribution in realising our dream of an Aatmanirbhar Bharat.

