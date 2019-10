MP: बड़वानी में भूख से तड़पकर 8 साल के बच्चे की मौत, परिवार के पांच लोग अस्पताल में एडमिट

नई दिल्ली: पेट की भूख इंसान से कुछ भी करवाती है और जब ये बर्दाश्त नहीं होती तो इंसान मौत को गले लगा लेता है. ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी से सामने आया है जहां भूख की वजह से एक आठ साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं परिवार के पांच लोग अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं, जहां पर अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

घटना जिले के सेंधवा ब्‍लॉक की है, जहां एक परिवार के छह सदस्यों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सेंधवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान आठ साल के बच्चे की मौत हो गई. अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों का कहना है कि कई दिन से भूखा रहने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई. सेंधवा के रहने वाले इस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब बताई जा रही है. परिवार का गुजारा प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी से ही चलता है.

VIDEO: कमलनाथ सरकार की मंत्री ने माना, 'ट्रांसफर करवाने में लगते हैं पैसे'!

Madhya Pradesh: An 8-year-old boy from Barwani district has died allegedly of hunger while 5 other members of his family hospitalised with complaints of diarrhoea. A relative of the victims says, "They are daily wage earners. They weren't receiving benefits of any govt scheme." pic.twitter.com/TpmUZqLvGL

— ANI (@ANI) October 1, 2019