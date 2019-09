छत्तीसगढ़: पैदल नदी पारकर गांववालों का चेकअप करने पहुंची ये हेल्थ वर्कर, बोली- 'डर तो लगा लेकिन...'

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में बारिश कहर बनकर लोगों को बेहाल कर रही है. मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी जगह बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है. दोनों ही राज्यों में बारिश की वजह से कई शहरों और गावों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसी बीच छत्तीसगढ़ के गांव बलरामपुर से एक मानवीय चेहरा दिखती है एक खबर आई है. यहां पर एक महिला हेल्थ वर्कर पैदल नदी पारकर गांव पहुंची ताकि वो वहां जरूरतमंद गांववालों की मदद कर सकें.

न्यूज एजेंसी एएनआई में आई खबर के मुताबिक गांववालों के हेल्थ चेकअप के लिए नदी पार करके पहुंची इस महिला हेल्थ वर्कर ने बताया कि नदी में पानी काफी बढ़ा हुआ था जिससे एकबार को वो डर भी गईं. लेकिन धीरे-धीरे नदी पार करने के बाद वो गांव पहुंच ही गईं.

Chhattisgarh:A female health worker crosses a river on foot

to provide healthcare services to villagers in Balrampur; says,“I visit this village after crossing a river as it's surrounded by water on all sides.I feel scared,but I come here to provide medical aid to the villagers” pic.twitter.com/9jxOCGRT7Q

— ANI (@ANI) September 17, 2019