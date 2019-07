झूठे चोरी के आरोप से परेशान था युवक, तंग आकर SP ऑफिस के सामने खुद को लगा ली आग

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी के आरोप से प्रताड़ित युवक ने एस पी ऑफिस के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद उससे गंभीर हालत मे जिला अस्पताल मे भतीँ कराया गया है. घटना उस समय हुई जब एस पी ऑफिस के सामने खड़े युवक कन्हैया अग्रवाल ने अचानक पेट्रोल डालकर आग लगा ली. आग लगते देख एसपी ऑफिस के पुलिसकर्मी युवक के पास पहुंचे और उसकी आग बुझाने लगे. आग बुझते ही उससे टैक्सी की मद्द से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसका इलाज किया जा रहा है.

युवक का आरोप है कि अमन दुबे नाम का युवक उस पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगा रहा था और उससे मोटर साइकिल के रूपयो की मांग कर रहा था. जिसकी उसने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उसने यह वारदात कर डाली. युवक के आत्मदाह की कोशिश करने पर आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और उसका बयान लेने में लगे रहे. वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयान पर अमन दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Madhya Pradesh: A man, Kanhaiya Agrawal immolated himself outside SP office in Chhatarpur, yesterday. Police say, "A man had been demanding money from Kanhaiya for sometime, due to which he immolated himself outside SP office. He is in a critical condition. Case registered" (8.7) pic.twitter.com/nzxuYp1qVy

