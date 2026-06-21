शादी के बजट से बनवाया 7 लाख का बर्डहाउस

दरअसल, शादी में होने वाले फिजूल खर्च और महंगी परंपराओं से दूर रहकर सलोनी जैन ने जीव-दया की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है. सलोनी की शादी 27 जून को होनी है. अपने परिवार से जीवों के प्रति दया का भाव सीखते हुए, उन्होंने शादी के भव्य समारोहों को रद्द कर दिया. इसके बजाय उन्होंने मशहूर मोती सागर झील के पास लगभग सात सौ पक्षियों के लिए सात लाख रुपये की लागत से एक आकर्षक आश्रय स्थल बनवाया. यह जगह उन पक्षियों के लिए घर का काम करेगी जो भीषण गर्मी, ठंड और बारिश जैसे खराब मौसम में घर की तलाश में रहते हैं.