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नो बैंड, नो बाजा...शादी के बजट से बनवाया ₹7 लाख का बर्डहाउस, हर तरफ हो रही तारीफ

Agar Malwa News: आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी के पारंपरिक और भव्य समारोहों को न करते हुए जीव-जंतुओं के प्रति दयाभाव की एक अनूठी मिसाल पेश की है. अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए, उन्होंने मशहूर मोती सागर झील के किनारे ₹7 लाख की लागत से एक शानदार 'बर्डहाउस' (पक्षियों का घर) बनवाया है.

Written ByKaniram yadavEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 21, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:35 AM IST
नो बैंड, नो बाजा...शादी के बजट से बनवाया ₹7 लाख का बर्डहाउस, हर तरफ हो रही तारीफ

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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