राज्य चुनें
Agar Malwa News: आजकल शादियों में खूब पैसा खर्च करना और शानदार दावत, संगीत व नृत्य के साथ भव्य आयोजन करना आम बात हो गई है.लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने फिजूलखर्ची की इस परंपरा को तोड़कर समाज को एक नया और खूबसूरत रास्ता दिखाया है. 27 जून को शादी करने जा रही सलोनी ने तय किया कि वह एक भव्य और महंगी शादी के लिए रखे गए पैसे को बेजुबान पक्षियों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगी. उनके इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है.
शादी के बजट से बनवाया 7 लाख का बर्डहाउस
दरअसल, शादी में होने वाले फिजूल खर्च और महंगी परंपराओं से दूर रहकर सलोनी जैन ने जीव-दया की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है. सलोनी की शादी 27 जून को होनी है. अपने परिवार से जीवों के प्रति दया का भाव सीखते हुए, उन्होंने शादी के भव्य समारोहों को रद्द कर दिया. इसके बजाय उन्होंने मशहूर मोती सागर झील के पास लगभग सात सौ पक्षियों के लिए सात लाख रुपये की लागत से एक आकर्षक आश्रय स्थल बनवाया. यह जगह उन पक्षियों के लिए घर का काम करेगी जो भीषण गर्मी, ठंड और बारिश जैसे खराब मौसम में घर की तलाश में रहते हैं.
अच्छे समाज और पर्यावरण के लिए जीव दया जरूरी
शनिवार शाम को बहुत सादगी के साथ इस बर्डहाउस का उद्घाटन किया गया. सलोनी चाहती हैं कि सभी लोग पक्षियों और अन्य जीवों के प्रति दया भाव रखें, ताकि उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका मिल सके. इससे एक स्वस्थ पर्यावरण के साथ-साथ एक अच्छे समाज के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा. उद्घाटन समारोह में जैन मुनि धर्मघोष विजय जी महाराज ने समुदाय से जीवों के प्रति दया भाव रखने की अपील की और कहा कि पशु-पक्षी हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सुरक्षित आश्रय, भोजन और पानी उपलब्ध कराना हर व्यक्ति का कर्तव्य है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!