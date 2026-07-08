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राम मंदिर के बाद अब MP के बगलामुखी में चढ़ावा चोरी? कलेक्टर ने बनाई जांच समिति, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट

Agar Malwa: अयोध्या राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में स्थित मां बगलामुखी मंदिर (नलखेड़ा) में दान की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है.

Written ByKaniram yadavEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 08, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:37 AM IST
राम मंदिर के बाद अब MP के बगलामुखी में चढ़ावा चोरी? कलेक्टर ने बनाई जांच समिति, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kaniram yadav

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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