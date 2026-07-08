राम मंदिर के बाद अब MP के बगलामुखी में चढ़ावा चोरी? कलेक्टर ने बनाई जांच समिति, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट

बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप

दरअसल, नलखेड़ा में मशहूर मां बगलामुखी मंदिर के बारे में शिकायतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मंदिर परिसर में एक गैर-शासकीय समिति द्वारा शासकीय प्रबंधन समिति से अलग श्रद्धालुओं से नकद और सोना-चांदी के रूप में दान लेने, निजी बैंक खातों के इस्तेमाल और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इन आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एस. सोलंकी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है. जिला कोषालय अधिकारी मनीष सोलंकी और नलखेड़ा नगर परिषद की मुख्य नगर अधिकारी मिन्नी अग्रवाल को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.