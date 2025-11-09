आगर मालवा में BJP की महाभारत, विधायक और जनपद अध्यक्ष के समर्थक भिड़े, भूमिपूजन में लगे 'मुर्दाबाद' के नारे

MP Politics-मध्यप्रदेश के आगर मालवा में बीजेपी में अंदरूनी खींचतान शनिवार को खुलकर सामने आ गई. भ्याना गांव में पुलिया निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान पार्टी के दो धड़े आमने-सामने आ गए. एक तरफ विधायक मधु गेहलोत के समर्थक थे, तो दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष धरमकुंवर सिंह के समर्थक. मामूली विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

भूमिपूजन कार्यक्रम में हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, करीब 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया का भूमिपूजन विधायक मधु गेहलोत के हाथों होना था. जैसे ही वे मौके पर पहुंचे, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह अपने करीब 50 समर्थकों के साथ विरोध में नारेबाजी करने लगे. विधायक मुर्दाबाद के नारों से कार्यक्रम का माहौल बिगड़ गया. समर्थक दो खेमों में बंट गए और एक समय तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

हालात काबू से बाहर न हो जाएं, इसके लिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र बोयत, सीएसपी मोतीलाल कुशवाह, एसडीएम मिलिंद ढोके और आगर-कानड़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे. पुलिस ने समझाइश देकर विवाद को शांत कराया. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की विधायक से हल्की झूमाझटकी भी हुई.

विधायक ने किया भूमिपूजन

विवाद शांत होने के बाद विधायक मधु गेहलोत ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरू सिंह यादव, बाबूलाल यादव, प्रेम यादव समेत अन्य बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में श्मशान तक जाने वाली पुलिया का भूमिपूजन किया और वहां से रवाना हो गए. दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष धरमकुंवर ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई. मौक पर पहुंचने के बाद भी उन्हें भूमि पूजन से रोक दिया गया, जिससे वे बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा कि उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है.

विधायक करते हैं दरकिनार

वहीं, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विधायक बार-बार उन्हें और अध्यक्ष को दरकिनार करते हैं. इसके साथ ही पद से हटाने की धमकी देते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि वे जिलाअध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पूरी घटना से अवगत कराएंगे और जरूरत पड़ी तो सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं.

