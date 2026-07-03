कृषि केंद्र में छप रहे थे 500 के नकली नोट, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़े दो जालसाज, प्रिंटर और कटर जब्त

मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई

दरअसल, आगर मालवा जिले के नलखेड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड स्थित पवार कृषि सेवा केंद्र पर नकली नोट बनाए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. दुकान से नरेंद्र सिंह सौंधिया और शुभम सोलंकी को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान एक बैग से 500-500 रुपये के कुल 115 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 57 हजार 500 रुपए है.