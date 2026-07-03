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कृषि केंद्र में छप रहे थे 500 के नकली नोट, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़े दो जालसाज, प्रिंटर और कटर जब्त

Agar Malwa News-आगर मालवा में पुलिस ने कृषि सेवा केंद्र की आड़ में चल रहे नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी यूट्यूब से तरीका सीखकर नकलीनोट छापते थे.

Written ByKaniram yadavEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 03, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:39 PM IST
कृषि केंद्र में छप रहे थे 500 के नकली नोट, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़े दो जालसाज, प्रिंटर और कटर जब्त
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kaniram yadav

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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