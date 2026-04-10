परीक्षा दे रहे थे छात्र, तभी टूट पड़ा मधुमक्खियों का झुंड, एक की मौत, आधा दर्जन घायल; चीख पुकार से दहला स्कूल

Bee Attack In Agar Malwa: मध्यप्रदेश के मधुमक्खियों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आगर-मालवा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है. सोयतकला स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया. इस हादसे में चौथी कक्षा के 9 वर्षीय छात्र रमन की मौत हो गई. हमले के दौरान करीब आधा दर्जन बच्चे घायल भी हुए है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि छात्र रमन की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया था, लेकिन झालावाड़ में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

बताया जा रहा है कि जिस समय मधुमक्खियों ने हमला किया, उस समय स्कूल में परीक्षा चल रही थी. मधुमक्खियों के अचानक आ जाने से पूरे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. स्कूल परिसर में कई जगहों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं. छात्रों ने खुद को बचाने की भरसक कोशिशें कीं, लेकिन इस घटना के दौरान आधा दर्जन छात्र घायल हो गए, जबकि चौथी कक्षा के छात्र रमन की जान चली गई. इस घटना के बाद स्कूल में शोक का माहौल है. मासूम बच्चे की मौत से परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. प्रशासन पूरे मामले के संबंध में सक्रिय रूप से जानकारी जुटा रहा है.

रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों ने किया यात्रियों पर हमला

वहीं नरसिंहपुर के गाडरवारा में भी रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों पर हमला कर दिया. यह घटना इतनी अचानक और खौफनाक थी कि, महज कुछ ही मिनटों के भीतर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस हमले में लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया.

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