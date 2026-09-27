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आगर-मालवा: गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल, झांकियों को आगे-पीछे करने को लेकर हुई मारपीट, रायसेन में भी खूनी झड़प

आगर-मालवा जिला मुख्यालय पर गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान झांकियों और डीजे को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया. मामला मारपीट में बदल गया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया.

Written ByKaniram yadavEdited ByPooja
Published: Sep 27, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:54 AM IST
आगर-मालवा: गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल, झांकियों को आगे-पीछे करने को लेकर हुई मारपीट, रायसेन में भी खूनी झड़प

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Kaniram yadav

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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