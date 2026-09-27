आगर-मालवा: गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल, झांकियों को आगे-पीछे करने को लेकर हुई मारपीट, रायसेन में भी खूनी झड़प

रायसेन में भी युवाओं के दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा

वहीं रायसेन जिले के बरेली में भी गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान DJ म्यूजिक पर डांस करने को लेकर युवाओं के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया. इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने लाठियों और डंडों का इस्तेमाल किया. पुलिस ने एक गुट के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि इन युवाओं के बीच पहले से ही कुछ रंजिश थी.जिसके बाद गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए झांकियों वाला जुलूस निकल रहा था, तभी DJ म्यूजिक पर डांस करने को लेकर गुटों के बीच फिर से झगड़ा हो गया. यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.