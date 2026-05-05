बिना सिलेंडर दिए डकारी जा रही थी सब्सिडी! आगर मालवा कलेक्टर कोर्ट ने गैस एजेंसी पर लगाया 22 लाख का जुर्माना

Agar Malwa Gas Agency Fine: आगर मालवा जिले कलेक्टर न्यायालय ने एक गैस एजेंसी संचालक पर 22 लाख रुपए से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई उपभोक्ता शिकायतों और जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है.मामला गंगा इंडियन गैस एजेंसी से जुड़ा है, जिसकी शिकायत पिछले साल जुलाई महीने में सामने आई थी. उपभोक्ता ने आरोप लगाया था कि उसे गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसके खाते से सिलेंडर की एंट्री हो रही थी और सब्सिडी के मैसेज लगातार मिल रहे थे.

शिकायत के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने टीम के साथ गैस एजेंसी पर छापा मारा, जहां जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं. अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को उनके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के बजाय गोदाम से ही वितरण कर रहा था, और इसके बावजूद डिलीवरी चार्ज भी वसूला जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है. जांच में यह भी सामने आया कि गैस गोदाम के स्टॉक में बड़ा अंतर था. करीब 150 से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक से गायब पाए गए. इसके अलावा लगभग 800 सिलेंडरों से जुड़ी राशि, जो 22 लाख 83 हजार 984 रुपए होती है, अनियमित रूप से दर्ज पाई गई.

कलेक्टर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

इन्हीं तथ्यों के आधार पर मामला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने गैस एजेंसी को 22 लाख 83 हजार 984 रुपए शासन के खजाने में जमा करने का आदेश दिया है. आदेश में साफ कहा गया है कि यदि तय समय में राशि जमा नहीं की गई, तो एजेंसी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण भी शामिल हो सकता है. वहीं एजेंसी प्रबंधक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि जांच के दौरान स्टॉक का सही आकलन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय सिलेंडर वितरण के लिए बाहर भेजे गए थे. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

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