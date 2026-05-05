Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3206074
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhआगर मालवा

बिना सिलेंडर दिए डकारी जा रही थी सब्सिडी! आगर मालवा कलेक्टर कोर्ट ने गैस एजेंसी पर लगाया 22 लाख का जुर्माना

Agar Malwa Gas Agency Fine: आगर मालवा जिले कलेक्टर न्यायालय ने एक गैस एजेंसी संचालक पर 22 लाख रुपए से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई उपभोक्ता शिकायतों और जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है.

Written By  Pooja|Last Updated: May 05, 2026, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना सिलेंडर दिए डकारी जा रही थी सब्सिडी! आगर मालवा कलेक्टर कोर्ट ने गैस एजेंसी पर लगाया 22 लाख का जुर्माना

Agar Malwa Gas Agency Fine: आगर मालवा जिले कलेक्टर न्यायालय ने एक गैस एजेंसी संचालक पर 22 लाख रुपए से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई उपभोक्ता शिकायतों और जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है.मामला गंगा इंडियन गैस एजेंसी से जुड़ा है, जिसकी शिकायत पिछले साल जुलाई महीने में सामने आई थी. उपभोक्ता ने आरोप लगाया था कि उसे गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसके खाते से सिलेंडर की एंट्री हो रही थी और सब्सिडी के मैसेज लगातार मिल रहे थे. 

शिकायत के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने टीम के साथ गैस एजेंसी पर छापा मारा, जहां जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं. अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को उनके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के बजाय गोदाम से ही वितरण कर रहा था, और इसके बावजूद डिलीवरी चार्ज भी वसूला जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है. जांच में यह भी सामने आया कि गैस गोदाम के स्टॉक में बड़ा अंतर था. करीब 150 से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक से गायब पाए गए. इसके अलावा लगभग 800 सिलेंडरों से जुड़ी राशि, जो 22 लाख 83 हजार 984 रुपए होती है, अनियमित रूप से दर्ज पाई गई.

 कलेक्टर न्यायालय ने लगाया जुर्माना
इन्हीं तथ्यों के आधार पर मामला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने गैस एजेंसी को 22 लाख 83 हजार 984 रुपए शासन के खजाने में जमा करने का आदेश दिया है. आदेश में साफ कहा गया है कि यदि तय समय में राशि जमा नहीं की गई, तो एजेंसी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण भी शामिल हो सकता है. वहीं एजेंसी प्रबंधक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि जांच के दौरान स्टॉक का सही आकलन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय सिलेंडर वितरण के लिए बाहर भेजे गए थे. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : ग्वालियर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, फैक्ट्र के अंदर का नाजारा देख अधिकारी भी रह गए दंग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

aagar malwa news

Trending news

gwalior news
ग्वालियर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 77 सिलेंडर जब्त
Mohan Yadav
फिर गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे CM मोहन यादव, वेयरहाउस क्षमता बढ़ाने का दिया ऑर्डर
khandwa news
जनसुनवाई में नहीं चलेगी 'दादागिरी'! रास्ते के विवाद पर अधिकारियों से भिड़े किसान
Latest Ujjain News
क्या आपके पास भी चल रही है ऐसी फैक्ट्री? उज्जैन में जहरीले धुएं से मचा हाहाकार
betul news
कभी सबसे साफ रहता था एमपी का ये रेलवे स्टेशन, अब बना बीमारियों का घर, सामने आई वजह
dhar accident news
ड्राइवर की एक लापरवाही और बुझ गए 3 घरों के चिराग, मजदूरों को बोरवेल-मशीन ने कुचला
guna crime new
Guna Crime: बाकन्या डकैती कांड में 10 हजार मोबाइल नंबरों ने खोला राज, ऐसे धराए बदमाश
PM Kisan Samman Nidhi
1 गलती, 2 साल से अटका PM किसान सम्मान निधि का पैसा; फिर Zee Helpline ने दिलाया हक
jabalpur news
जबलपुर में भीषण आग: वेयरहाउस पार्क में मचा हड़कंप, करोड़ों का नुकसान
noble hospital license canceled
क्रूज हादसे में घायल से वसूली पड़ी महंगी, जबलपुर के नोबल अस्पताल का लाइसेंस निरस्त