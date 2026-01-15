Advertisement
एमपी का ये अनोखा गांव, जहां साल के दो दिन कर्फ्यू जैसे रहते हैं हालात, जानिए इसके पीछे की कहानी

Kalbeliya Dera village Tradition: आगर मालवा के कालबेलिया का डेरा गांव मकर संक्रांति और नाग पंचमी पर पूरी तरह खाली हो जाता है. रोजगार के अभाव में 200 परिवार दान मांगने निकलते हैं. इस मजबूरी का असर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ता है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:38 PM IST
Kalbeliya Dera village Tradition
Kalbeliya Dera village Tradition

MP Unique Tradition: आगर मालवा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर कालबेलिया का डेरा गांव साल में दो दिन ऐसा सन्नाटा ओढ़ लेता है, मानो कर्फ्यू लगा हो. घर-घर पर ताले, खाली गलियां और वीरान चौपालें देखने को मिलती हैं. यह सीन सिर्फ मकर संक्रांति और नाग पंचमी को हर साल देखने को मिलता है. वहीं कालबेलिया नाथ समुदाय के करीब 200 परिवार इन दो दिनों में पूरा गांव छोड़कर शहरों की ओर निकल जाते हैं. यह कोई उत्सव नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मजबूरी है, जिसमें दान में मिला अनाज ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है.

गांव की महिला नाथी बाई ने Zee News टीम को बताया कि संक्रांति के दिन अगर पांच-पच्चीस किलो गेहूं मिल जाए, तो उसी से घर का पेट और रोजगार चल जाता है. सरकार ने न तो उन्हें पांच बीघा जमीन दी और न ही कोई स्थायी काम. मजदूरी से गुजारा मुश्किल है, जबकि संक्रांति के दिन मिला अनाज दो-तीन महीने तक खर्च चला देता है. नाथी बाई सवाल करती हैं कि अगर मांगने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? सरकार ने खाने-पीने का कोई साधन नहीं दिया है.

मांगेंगे नहीं तो खाएंगे क्या?
नाथी बाई ने आगे बताया कि मकर संक्रांति के दिन लगे तो पांच-पच्चीस किलो गेहूं ले आएगी. तो इनके खाने का पेट का रोजगार तो चले. सरकार ने पांच बीघा जमीन भी नहीं दी. मजदूरी करें, मजदूरी चलती है, एक दिन संक्रांत लगे तो दो-तीन महीने का खर्चा चल जाएगा. पूरा घर-परिवार चल जाएगा बेचारा. अगर नहीं मांगने जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर खाए क्या? खाने का भी चाहिए. खाने-पीने के लिए पांच बीघा जमीन भी नहीं दी. सरकार ने कोई धंधा-पानी भी नहीं दिया.

बच्चों की पढ़ाई पर असर
इस परंपरा का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी साफ नजर आता है. छोटे-छोटे बच्चे भी मांगने जाते हैं, जिससे स्कूलों में कक्षाएं खाली रहती हैं और छुट्टी जैसा माहौल बन जाता है. रोजगार के अन्य साधन न होने के कारण समुदाय आज भी इसी परंपरा पर निर्भर है. सरकारी स्कूल के शिक्षक राधे श्याम चौहान ने ZEE NEWS टीम को बताया कि परंपरा और मजबूरी के बीच फंसे इस गांव में सवाल यही है कि क्या बच्चों की शिक्षा और भविष्य को बचाने के लिए कभी कोई ठोस पहल हो पाएगी. ये इनकी कोई परंपरा है. संक्रांत के दिन जो है, कुछ होगा, यह मेरे मालूम नहीं है, पर परंपरा है. संक्रांत के दिन बच्चे नहीं आते. कुछ बच्चे आते हैं, फिर छुट्टी लेकर चले जाते हैं. एक दिन तो पड़ता है, पर एक दिन इनकी परंपरा है. हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? समझाते हैं, पर वो कहते हैं कि हमारी परंपरा पुरानी है. 

रिपोर्टः कनिराम यादव, आगर

