55 वर्षीय शख्स पर गोकृत्य का आरोप, जूतों की माला पहनाकर बाजार में घुमाया गया आरोपी, पुलिस ने भेजा जेल
Agar Malwa News-आगर मालवा के एक गांव में शख्स को जूतों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाया. हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने शख्स पर गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया. पुलिस ने आरोपी शाहिद के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और बीएनएसएस की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:10 PM IST
MP News-मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई हैं. नलखेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ागांव में 55 वर्षीय अधेड़ मोहम्मद शाहिद पर गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगा. इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और स्थानीय हिंदू संगठनों ने आरोपी को पकड़कर केवल जूतों की माला पहनाई और बाजार में जुलूस भी निकाला. इस दौरान भीड़ ने जमकर नारेबाजी भी की.

आरोपी ने किया अप्राकृतिक कृत्य
पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 सितंबर को गांव के ईदगाह क्षेत्र में हुई थी. स्थानीय युवक जुगलकिशोर और गोविंद ने आरोपी को आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखा है. लेकिन उस समय डर के कारण उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी. लेकिन कुछ दिनों बाद जब मामला स्थानीय हिंदू संगठनों तक पहुंचा तो उन्होंने आक्रोशित होकर आरोपी के खिलाफ कदम उठाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

गांव में निकाला जुलूस
शनिवार को मामला तूल पकड़ने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर गांव में जुलूस निकाला. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को जूतों की माला पहनाई और बाजार में घुमाते हुए नारेबाजी भी की. इस बीच, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाकर बड़ागांव चौकी ले जाया गया. 

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
उपनिरीक्षक सरदार सिंह परमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि आरोपी को पुलिस की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया. उन्होंने दावा किया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे चौकी पर स्थानांतरित कर दिया. नलखेड़ा थाना प्रभारी नागेश यादव ने बताया कि आरोपी को नोटिस देकर सक्षम तहसीलदार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे बीएनएसएस के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

यह भी पढ़ें-मैहर और उमरिया में मटन-चिकन की बिक्री पर रोक, सोमवार से बिका तो होगी कार्रवाई

