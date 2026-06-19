प्याज और लहसुन के दामों ने लगाई लंबी छलांग, एक सप्ताह के भीतर तेजी से बढ़े दाम, किसानों के हाथ फिर भी खाली

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Surge in Onion Garlic Rates-प्याज और लहसुन में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. आगर मालवा की थोक मंडी में महज एक सप्ताह के भीतर दामों ने लंबी छलांग लगा दी है. एक महीने पहले तक 15 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 25 से 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जबकि 100 से 120 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन 150 रुपये किलो तक जा पहुंचा है. हालांकि इस तेजी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा, क्योंकि अधिकांश छोटे किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके हैं. ऐसे में मंडी में बढ़ते दामों के पीछे स्टॉकिस्टों की सक्रियता और सीमित आवक को बड़ी वजह माना जा रहा है.
अचानक भावों में आई तेजी
जानकारी के अनुसार, प्याज और लहसुन के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. पिछले एक सप्ताह के दौरान दोनों फसलों के भाव में अचानक तेजी आई है. व्यापारियों के मुताबिक मंडियों में आवक कम होने और मांग बढ़ने के कारण कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अच्छी गुणवत्ता का प्याज अब 25 से 50 रुपये किलो तक बिक रहा है, जबकि बेहतर क्वालिटी का लहसुन 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है.
किसानों को नहीं हो रहा फायदा
हालांकि, इस तेजी का सबसे कम लाभ किसानों को मिल रहा है. छोटे और मध्यम किसान अपनी आर्थिक जरूरतों के चलते फसल की कटाई के बाद ही माल बेच चुके हैं. ऐसे में वर्तमान बढ़े हुए दामों का फायदा उन किसानों और व्यापारियों को मिल रहा है, जिन्होंने अभी तक अपना माल स्टॉक कर रखा है. कृषि उपज मंडी से जुड़े जानकारों का कहना है कि बाजार में उपलब्ध स्टॉक सीमित होने और भविष्य में दाम और बढ़ने की उम्मीद के चलते कई बड़े स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो गए हैं. इससे बाजार में कृत्रिम तेजी का माहौल बन रहा है.
बढ़ सकते हैं दाम
यदि आने वाले दिनों में आवक नहीं बढ़ी तो प्याज और लहसुन के दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. फिलहाल प्याज और लहसुन की बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, जबकि किसान इस बढ़ती कीमत का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में हर किसी की नजर अब मंडियों की आवक और आने वाले दिनों में भावों की दिशा पर टिकी हुई है.
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