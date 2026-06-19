प्याज और लहसुन के दामों ने लगाई लंबी छलांग, एक सप्ताह के भीतर तेजी से बढ़े दाम, किसानों के हाथ फिर भी खाली

Surge in Onion Garlic Rates-प्याज और लहसुन में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. आगर मालवा की थोक मंडी में महज एक सप्ताह के भीतर दामों ने लंबी छलांग लगा दी है. एक महीने पहले तक 15 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 25 से 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जबकि 100 से 120 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन 150 रुपये किलो तक जा पहुंचा है. हालांकि इस तेजी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा, क्योंकि अधिकांश छोटे किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके हैं. ऐसे में मंडी में बढ़ते दामों के पीछे स्टॉकिस्टों की सक्रियता और सीमित आवक को बड़ी वजह माना जा रहा है.