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प्याज और लहसुन के दामों ने लगाई लंबी छलांग, एक सप्ताह के भीतर तेजी से बढ़े दाम, किसानों के हाथ फिर भी खाली

Agar Malwa News-आगर मालवा मंडी में आवक घटने से प्याज 50 रुपए और लहसुन 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है. हालांकि, अधिकांश छोटे किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके हैं, इसलिए बढ़ती कीमत का असली फायदा उन्हें न मिलकर जमाखोरों को हो रहा है.

Written ByKaniram yadavEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:16 PM IST
प्याज और लहसुन के दामों ने लगाई लंबी छलांग, एक सप्ताह के भीतर तेजी से बढ़े दाम, किसानों के हाथ फिर भी खाली

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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